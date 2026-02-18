あづきおねえさん「からだ☆ダンダン」への思い「続けてこられてすごく良かった」 4月以降も体操は継続
2歳ごろから楽しめるEテレの教育エンターテインメント番組『おかあさんといっしょ』が18日に同局内で会見を実施。2019年4月から出演する初代体操のお姉さんのあづきおねえさんこと秋元杏月が卒業を発表。また、初代おどりのお姉さんとして、アンおねえさんことアンジェが3月30日から出演することも発表された。
【写真】新しくおどりのおねえさんとして登場するアンおねえさん
会見に登場すると、あづきおねえさんは晴れやかな表情。「『おかあさんといっしょ』初代体操のお姉さんの秋元杏月です。皆様、本日はお忙しい中、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。この7年間、たくさんのおともだちと出会うことができて、一緒に体操したり、踊ったり、体を動かすことができて、遊んだりすることができて、本当に幸せな日々でした」と述懐。
「ずっとこの場所でおともだちと一緒に遊んでいたいなと思う瞬間も何度もありました。ですが、『おかあさんといっしょ』という場所にいられる時間は限りあるもので、受け取ったバトンをいつか次につなぐ時が来る、そう考えた時に今が自分の中でベストタイミングだなと。この7年間を振り返っても、悔いなくやりきったなという気持ちが芽生えたので、卒業を決意しました」と卒業の理由を語っていた。
そして「私の決断を尊重してくださった番組スタッフの皆様、ゆういちろうおにいさん、まやおねえさん、かずむおにいさんには心から感謝しています」と感謝。「今すごく幸せだったな、楽しかったなという気持ちでいっぱいなんですけど、そう思えるのもいつもそばで支えてくださったスタッフの皆様や、共に過ごしてきたゆういちろうおにいさん、まやおねえさん、かずむおにいさん、ファンターネのみんなや、かつての仲間であるあつこおねえさん、まことお兄さん、ガラピコぷ〜のみんな、関わってくださった皆様、お一人お一人のおかげで。はい、今こんなにも晴れやかな気持ちで、ここにいられるんだなと思っています」としみじみ。
最後は「これまで出会ってくれたおともだちや応援してくださったおうちの方々の存在がいつも私に元気をくれていました。みんなの笑顔とか温かい言葉にたくさん救われました。この場をお借りして本当にありがとうございました。これまでいただいた宝物のような思い出を胸に今後もいろんなことにチャレンジをしていきながら日本全国のおともだちに出会えるように、これからも頑張っていきたいなと思っています」と決意を新たに。最後は「改めまして 7年間本当にありがとうございました」と伝えていた。
あづきおねえさんといえば、出演と同じく2019年4月から始まった「からだ☆ダンダン」。思いを問われると「ずっと『からだ☆ダンダン』を続けてこられて、すごく良かったなっていう気持ちが、今の率直な気持ち」とする。「すわってからだ☆ダンダン」というユニバーサルバージョンもある。「『すわってからだ☆ダンダン』が始まった時に『すごくうれしいです』という言葉を耳にして。体を動かすことがなかなかできない子どもとか、座ったままでもできるということで幅広い方により『からだ☆ダンダン』を楽しんでもらえたと思ったのがすごくうれしかったです」としみじみと口にしていた。4月以降も「からだ☆ダンダン」の体操は継続する。
3月23日からの1週間は「杏月お姉さんスペシャル」と題し、7年間の思い出を振り返るクイズコーナーや新体操のあそびなどを放送する。最後の出演は3月28日となる。5月に行われる『おかあさんといっしょファミリーコンサート』にはゲストとして出演する。
体操のお兄さんのかずむおにいさんこと佐久本和夢は出演を継続する。
【写真】新しくおどりのおねえさんとして登場するアンおねえさん
会見に登場すると、あづきおねえさんは晴れやかな表情。「『おかあさんといっしょ』初代体操のお姉さんの秋元杏月です。皆様、本日はお忙しい中、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。この7年間、たくさんのおともだちと出会うことができて、一緒に体操したり、踊ったり、体を動かすことができて、遊んだりすることができて、本当に幸せな日々でした」と述懐。
そして「私の決断を尊重してくださった番組スタッフの皆様、ゆういちろうおにいさん、まやおねえさん、かずむおにいさんには心から感謝しています」と感謝。「今すごく幸せだったな、楽しかったなという気持ちでいっぱいなんですけど、そう思えるのもいつもそばで支えてくださったスタッフの皆様や、共に過ごしてきたゆういちろうおにいさん、まやおねえさん、かずむおにいさん、ファンターネのみんなや、かつての仲間であるあつこおねえさん、まことお兄さん、ガラピコぷ〜のみんな、関わってくださった皆様、お一人お一人のおかげで。はい、今こんなにも晴れやかな気持ちで、ここにいられるんだなと思っています」としみじみ。
最後は「これまで出会ってくれたおともだちや応援してくださったおうちの方々の存在がいつも私に元気をくれていました。みんなの笑顔とか温かい言葉にたくさん救われました。この場をお借りして本当にありがとうございました。これまでいただいた宝物のような思い出を胸に今後もいろんなことにチャレンジをしていきながら日本全国のおともだちに出会えるように、これからも頑張っていきたいなと思っています」と決意を新たに。最後は「改めまして 7年間本当にありがとうございました」と伝えていた。
あづきおねえさんといえば、出演と同じく2019年4月から始まった「からだ☆ダンダン」。思いを問われると「ずっと『からだ☆ダンダン』を続けてこられて、すごく良かったなっていう気持ちが、今の率直な気持ち」とする。「すわってからだ☆ダンダン」というユニバーサルバージョンもある。「『すわってからだ☆ダンダン』が始まった時に『すごくうれしいです』という言葉を耳にして。体を動かすことがなかなかできない子どもとか、座ったままでもできるということで幅広い方により『からだ☆ダンダン』を楽しんでもらえたと思ったのがすごくうれしかったです」としみじみと口にしていた。4月以降も「からだ☆ダンダン」の体操は継続する。
3月23日からの1週間は「杏月お姉さんスペシャル」と題し、7年間の思い出を振り返るクイズコーナーや新体操のあそびなどを放送する。最後の出演は3月28日となる。5月に行われる『おかあさんといっしょファミリーコンサート』にはゲストとして出演する。
体操のお兄さんのかずむおにいさんこと佐久本和夢は出演を継続する。