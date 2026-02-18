米国土安全保障省のトリシア・マクラフリン報道官が辞任するという/Jose Luis Magana/AP/File via CNN Newsource

（CNN）米国土安全保障省（DHS）の報道官を務めていたトリシア・マクラフリン氏が退任することが分かった。

トランプ政権の当局者はCNNに対し、マクラフリン氏が来週にもDHS次官補の職から退く予定だと明らかにした。

退任に先立つ形で、ミネソタ州では移民の取り締まりに当たる要員による銃撃事件が発生し、大きな注目を集めていた。事件を巡る説明には矛盾が生じ、DHSの信頼性が疑問視される事態にもなった。マクラフリン氏は、DHSを最も声高に擁護する人物の一人であり、クリスティ・ノーム長官を除けば、最も目立つ存在だった。自ら様々なニュース番組に出演し、トランプ大統領の大量国外追放政策への支持を表明。ソーシャルメディアでもDHSに関する報道を批判してきた。

マクラフリン氏は17日夜、ソーシャルメディアに「この偉大な国に奉仕する栄誉と特権を与えてくれたトランプ大統領、ノーム長官、そして米国民に深く感謝する」と投稿した。

その上で「トランプ政権発足当初から共にいた」ローレン・ビス氏が広報担当次官補に、「メディア界でダイナミックかつ効果的な発言力を持つ」ケイティ・ザカリア氏が副次官補にそれぞれ就任すると述べた。

マクラフリン氏は昨年12月に退任を計画し始めたが、ミネソタ州ミネアポリスで連邦移民捜査官がレネ・グッドさんとアレックス・プレッティさんを射殺した事件を受け、留任した。事情に詳しい関係者が明らかにした。同氏の退任計画はポリティコが最初に報じた。

ノーム氏は17日のX（旧ツイッター）への投稿でマクラフリン氏について、「並外れた献身、粘り強さ、そしてプロ意識を持って職務を遂行した」と述べた。ホワイトハウスのレビット報道官もソーシャルメディアで、マクラフリン氏は「トランプ大統領と連邦法執行機関の勇敢な男女のために、力強く、恐れを知らない声を上げてきた」との見解を示した。

先月起きたグッドさんとプレッティさんの殺害以前から、DHSの広報部局には信頼性を疑問視する声が寄せられていた。それまでにもマクラフリン氏とDHSの主張については、現場の映像もしくは現地当局者の声明によって根拠が揺らぐ事例が複数存在していたからだ。

同局の信頼性の問題に加え、捜査官の強引な取り締まり戦術の採用もあって、DHSとその構成機関に対する世論の支持は低下している。イプソスによる最近の世論調査によれば、米国民の62%が移民税関捜査局（ICE）の取り組みを「行き過ぎ」だと考えている。