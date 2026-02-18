MLB・カブスの今永昇太投手が日本時間18日、ブルペンで23球のピッチング。手応えについても明かしました。

メジャー3年目を迎えている今永投手。昨季は開幕投手をつとめ、先発としてローテーションの一角を担いました。しかしシーズン終盤からは被弾する場面も増加。復調に期待がかかっています。

この日は打撃コーチに打席に立ってもらい、トラックマン・データを確認しながらピッチング。苦手な球種であるスライダーについて、コーチにも「なるべくバッターが立った状態でスライダーができるか確認した方がいい」と提案され、これを行ったことを明かしました。そんなスライダーについては「しっかり練習してここ一番で投げられないと全く意味がない。ここ一番で投げられる球種に早く、優先順位を全く同じにする必要があると思いますね」と思いを明かしました。

今永投手は先日1回目のライブBPを実施。この時期は「自分の頭の中でボールを放している感覚と実際に放している映像が違ったり、そこのギャップに苦しむ時がある」とのことで、この日のブルペンは「一番ストレスない感覚だった」と振り返りました。

日本時間20日にはライブBPも控えている今永投手。「ブルペンで投げている感覚と試合で投げている感覚は違ってくるので、そのラグをなるべく少なく埋めることが一番大事。ゲームの時にラグが起こるというのも知っているので、対応できる術を見つけていきたいですね」と意気込みを寄せました。

今永投手は日本時間25日のパドレス戦で、オープン戦初登板を予定しています。