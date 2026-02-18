飼い主さんが少しだけ外に出た間、家の中で“ある反応”を見せた猫さん。大好きな人の姿が見えないと気づいた瞬間、いったいどうしたのでしょうか。

話題となっている投稿は記事執筆時点で308万再生を超え、猫さんの反応に「可愛すぎる、、、」「ギュってしたい」との声が寄せられています。

【動画：短時間の外出中、家にいた『猫の様子』を見てみると…泣けるほど愛おしい瞬間】

家の中には誰もいない

Instagramアカウント「♡つむココ♡」に投稿されたのは、家の中に飼い主さんがいないことに気づいた猫さんが見せた反応を収めたリール動画です。

登場するのは、モフモフの長毛が愛らしい「つむぎ」くんです。

この日、つむぎくんの飼い主さんは外出中だったよう。とはいえ、「自販機に飲み物を買いに行く」程度のほんの短い外出だったとのこと。それでも、つむぎくんは普段とは少し違う様子を見せました。

つむぎくん必死の捜索

部屋に入ったつむぎくんは、シンとした空間の雰囲気に、飼い主さんの姿が見えないことに気づいた様子。辺りをキョロキョロと見渡しながら、「ん～？」「にゃん～？」と高く可愛らしい声で鳴く姿が見られます。

まるで「あれ？どこ～？」とでも言っているかのように、一生懸命探すつむぎくん。その様子に、飼い主さんは「自販機いってる間めっちゃ探してた（泣）ごめんやん」と綴っています。

飼い主さんへの愛が深いつむぎくん

別の日にも、飼い主さんを探す姿が投稿されており、網戸越しに近づいてきたこともあったのだとか。指に顔を寄せ、「クルル」「クルニャ～ン」と可愛らしい声を聞かせてくれたそうです。

最初に紹介した投稿には、「バブちゃんで可愛い」「一生見てられる」「子供を探す時の鳴き方にそっくりらしい」「んーん？ママー？言ってるね！可愛いわー」「うーん？あれ？て言ってますね」といったコメントが集まりました。

Instagramアカウント「♡つむココ♡」では、つむぎくんの愛らしい姿だけでなく、同居猫の「ココ」ちゃんとの微笑ましい触れ合いや日常の様子を見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「♡つむココ♡」さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。