今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、投稿主さんのことが大好きな猫ちゃんの様子。猫ちゃんは投稿主さんにナデナデを要求。しかし、満足いくナデナデではなかった模様。すると、猫ちゃんはある行動に出たのだとか…。その内容は…。

投稿はXにて、27.4万回以上表示。1.4万件以上のいいねが寄せられていました。

ナデナデ要求を満足させられていない場合

今回、Xに投稿したのは「いあ」さん。登場したのは、猫のもずくちゃんです。

もずくちゃんは、投稿主さんのことが大好き。特に、ナデナデがお気に入りなようです。しかし、満足いくナデナデをしてもらえなかった場合、ある行動をするのだとか。その行動とは、なんとキス。

投稿では、ナデナデ欲を満たせなかったもずくちゃんが、投稿主さんにチュッとキスをしている姿が。これは、可愛さ的になかなかの破壊力。これは、あえてナデナデをしないでキスしてもらうのもアリですね。

まさかの代償にときめく猫好き相次ぐ

ナデナデに満足しないとキスをしてしまう、もずくちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「な、なんてあざとい」「むしろキスされたい」「おねだりの仕方が罪すぎる～」「やだっ唇泥棒っ」「もじゅたんは甘えん坊さんニャスね」などの声が多く寄せられていました。意外ともずくちゃんにキスしてもらいたい！という声もチラホラ。もずくちゃん、罪な男ですね。

Xアカウント「いあ」では、猫のもずくちゃん、ひじきちゃん、こんぶちゃんとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫たちとの暮らしは、とても心温まります。

