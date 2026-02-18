1.キャリーバッグに入れてあげる

動物病院が苦手な猫のために、まずできることは必ずキャリーバッグに入れてあげること。

キャリーバッグは、猫を動物病院へ連れて行く際、安全かつ落ち着かせるために欠かせないアイテムです。抱っこやそのままの移動は、猫にとって不安や恐怖を強めてしまう要因。

一方、キャリーバッグは外界から適度に遮断された「狭くて囲まれた空間」。猫の本能的な安心感を得やすい場所です。

日頃から部屋の中に出しておき、寝床や隠れ家として使わせておくと、「病院に行くための道具」ではなく「落ち着ける場所」として認識してもらいやすくなります。

急に入ってもらおうとすると、警戒していやがってしまう可能性があるため、少しずつ慣らすことが大切です。

2.普段使っているブランケットやタオルを敷いてあげる

次にできる対策は、普段使っているブランケットやタオルを用意すること。キャリーバッグの中に、お気に入りのブランケットやタオルを敷いてあげましょう。自分のニオイがついた布があることで、環境が変わっても安心感を得やすくなります。

動物病院には他のペット・動物のニオイや消毒薬の匂いが漂っています。嗅覚の鋭い猫にとっては大きなストレスです。そんな環境でも、慣れ親しんだニオイがするものを持ち込めば、不安をやわらげ、過度な興奮やパニックを防ぐ効果が期待できます。

3.優しく声がけしてあげる

移動中や待合室では、飼い主が落ち着いた声で優しく話しかけてあげることも大切です。猫は飼い主の感情に対しても敏感。飼い主の焦りや緊張はそのまま猫にも伝わってしまいます。

「大丈夫だよ」「すぐ終わるよ」といった穏やかな声がけは、猫にとっての安心感に直結します。無理に触ったりキャリーから出そうとしたりせず、静かに寄り添うことを心がけましょう。

動物病院を嫌がる理由

そもそも、どうして猫たちは動物病院を嫌がりやすいのか。その主な理由は、環境の変化と過去の嫌な経験です。知らない場所、他の動物の存在、動物病院独特の匂い、過去に行われた診察や注射、拘束などの経験が重なり、「病院＝怖い場所」と記憶してしまいます。

また、猫は本来縄張り意識が強く、慣れない環境に連れ出されること自体が大きなストレスになります。そのため、健康診断であっても、強く抵抗しやすいのです。

動物病院の苦手意識を克服するメリット

そんな動物病院が大嫌いな猫たちですが、少しでも苦手意識を軽減できるとメリットが大きいです。苦手意識が軽減されることで、通院時の猫のストレスが減るだけでなく、飼い主の負担も軽減させる効果が期待できます。

結果的に暴れたりパニックを起こしたりしにくくなるので、診察がスムーズに進み、獣医師による正確な診断や処置が受けやすくなります。その他にも定期健診や早めの受診につながりやすくなり、病気の早期発見・早期治療という大きなメリットも得やすいでしょう。

まとめ

猫が動物病院を嫌がるのは、決して珍しいことではなく、猫の本能や経験に基づく自然な反応です。無理に慣れさせようとせず、少しずつ怖くない経験を積み重ねることが大切です。

猫が安心して診察を受けられる環境を整えることは、結果的に愛猫の健康と長い寿命を守ることにつながります。

今回の記事を参考に、なんとか愛猫を定期的に動物病院へと連れて行ってあげてみてください。

(獣医師監修：葛野莉奈)