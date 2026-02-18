女子SP

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われた。五輪初出場の中井亜美（TOKIOインカラミ）は好演技を披露し、78.71点をマークし、SP首位発進を決めた。初めての五輪出場だったが、緊張を感じさせない笑顔のスケーティングがファンを釘付けにしている。

日本勢の先陣を切って18番目に登場した中井は、冒頭からトリプルアクセルを見事に着氷。日本女子史上4人目となる五輪での大技成功で勢いに乗ると、その後のジャンプも全て成功させる完璧な演技を披露。チャーミングに踊りきり、最後はガッツポーズを決めた。

日本のネット上では、中井の表情に注目。特に冒頭、トリプルアクセルを成功させると、口を大きく開けて満面の笑顔を見せた。最後まで笑顔を絶やさず滑り終え、X上では「こんな爆裂笑顔でオリンピックデビューする高2がいるのか」「3A飛んだあとの笑顔も可愛かった」「キラッキラ笑顔が眩しくておばちゃん浄化された…」「花が咲いたみたいにキラキラ」など驚きや癒しの声が寄せられた。

TBS系「ひるおび」に出演した男子シングルで1977年世界選手権銅メダルの佐野稔さんは、中井について「全てを楽しんでいるのがいいと思います。これだけ笑顔が出るのは可愛くていいですね」と笑顔で称えていた。



