◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

１月からスポーツ担当になり、将来有望なアスリートに話を聞ける機会が増えた。なかでも、もっと多くの人に知ってもらいたいと強く感じたのが、今春にプロテスト受験を予定するボクシングの藤木勇我（１８）＝大阪・興国高３年＝だ。

元プロボクサーを父に持ち、小学１年からスパーリング大会などに出て腕を上げた。高校では出場した６度の全国大会（選抜、高校総体、国体）を全制覇。２３年アジアジュニア選手権、２４年Ｕ―１９世界選手権も制した。ライト級（６０キロ以下）を主戦場とした昨年は、１１月の全日本選手権に、ほぼ減量の必要がないウエルター級（６５キロ以下）でエントリー。大学生や社会人にまじって優勝し、９冠獲得となった。

３年間の戦績は４９戦全勝３３ＲＳＣ（レフェリーストップコンテスト）。足を使って相手の動きを見切り、攻撃を組み立て、隙あらば倒しにいく。プロっぽいスタイルでタイトルを積み上げてきた。同じく高校時代にアマ日本王者となった世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝と比較する声が出てくるのも当然だろう。

「リング上の２人にしか分からない距離感があって、駆け引きが楽しい」と語る表情には、真っすぐなボクシング愛がにじみ出る。部活引退後も練習漬けの日々を送る“浪速のモンスター”は、憧れの井上尚とは軽いスパーリングで拳を交えたことがあり「自分も同じようになりたい」と目を輝かせる。

プロ初陣はフェザー級（５７・１キロ以下）かスーパーフェザー級（５８・９キロ以下）となる見込み。さらに成長し、世界の大舞台に立つ日を楽しみに待ちたい。（スポーツ担当・吉村 達）

◆吉村 達（よしむら・とおる） １９９９年入社。昨年まで競馬担当。