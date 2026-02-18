クリスピー・クリーム・ドーナツ、“東京国際フォーラム店限定”人気商品が限定復活 『オリジナル・グレーズド』×クリーム×ラムレーズンでぜいたくな味わい
クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン（以下：KKDJ）は、クリスピー・クリーム・ドーナツ 東京国際フォーラム店限定メニューの“復活”商品として『クリスピー・クリーム・プレミアム 東京 バタークリーム ラムレーズン』（税込410円／イートイン418円）を、25日より期間限定で再販売する。
日本のフラッグシップショップである「クリスピー・クリーム・ドーナツ 東京国際フォーラム店」は、同店でしか味わうことのできない、新しいおいしさや楽しさを発信している。日本上陸20周年という節目の年に、「クリスピー・クリーム・プレミアム 東京」シリーズの“原点”に立ち戻り、東京国際フォーラム店のオープンを記念し販売された『クリスピー・クリーム・プレミアム 東京』シリーズ第1弾の商品を期間限定で再販売する。
同商品は、全世界のKKDで人気No.1を誇る「オリジナル・グレーズド」のおいしさを進化させた商品で、「プレミアムな味わいの“大人な”ドーナツ」として話題を集めた。販売終了後も「もう一度食べたい」「あの味が忘れられない」など、復活を望む意見が多数集まり、東京国際フォーラム店で働くKrispy Kremer（＝クリスピー・クリーム・ドーナツで働くすべての人）からも再販を望む声が多くあがっていた。
今回復活する同商品は、ふわふわの生地との相性の良さにこだわって開発した“大人な”プレミアムドーナツ。半分にスライスしたふわふわの「オリジナル・グレーズド』に、口溶けの軽い練乳クリームとホイップクリームをぜいたくに絞り、ラムレーズンをのせてサンド。クリームのやさしい甘さとラムが香るレーズンとのぜいたくなマリアージュを楽しめる。
