クリスピー・クリーム・ドーナツ、“東京国際フォーラム店限定”人気商品が限定復活 『オリジナル・グレーズド』×クリーム×ラムレーズンでぜいたくな味わい

