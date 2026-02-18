MLBの「フォトデー」がスタート。日本人メジャーリーガーたちも様々な表情を見せました。

このフォトデーとは、キャンプインの直後に各球団で行われるもの。ユニホームに身を包んだ選手たちが登場し、カッコいい姿やおちゃめな一面など、様々な姿が収められる撮影会のようなものです。

日本時間18日には、ホワイトソックスのフォトデーが開催されました。今季からメジャー挑戦となる村上宗隆選手は、これがフォトデーデビュー。バットを手にスイングするポーズを見せたり、肩に構えてポーズを決めるなど、キリッとした様子を見せました。



同日には、カブスもフォトデーを開催。鈴木誠也選手も、村上選手のようにバットを手にポーズを決めましたが、ボールを手に持った場面ではお手玉をするようなしぐさを見せながら、絶妙な表情を見せました。

この日はレッドソックスやカージナルスなどでもフォトデーを開催。村上選手と同じく、今季がメジャーデビューとなる選手たちの日程は、今井達也投手が所属するアストロズが日本時間19日、岡本和真選手が所属するブルージェイズが同21日となっています。また大谷翔平選手、山本由伸投手、佐々木朗希投手が在籍するドジャースは同20日に行われる予定です。