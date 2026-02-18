中年男性が「休日に履いてはいけない靴」。その履き方がヒザと腰を壊す
こんにちは、シューフィッター佐藤靖青（旧・こまつ）です。靴の設計、リペア、フィッティングの経験と知識を生かし、革靴からスニーカーまで、知られざる靴のイロハをみなさまにお伝えしていこうと思います。
「働くときの靴はサイズもチェックして、紐も結んでいるのに、なぜか足が痛む」――というご相談をよく受けます。そんな方は、休日の靴選びを失敗しているケースがよくあります。知らないうちに、平日より休日に足や体に負担をかけてしまっているのです。仕事を頑張っている方ほど、このパターンが散見されます。
例えば、休日にクロックスや、スニーカーのカカトを踏みつぶしたり、休みの日くらい、靴は適当でいいじゃん、という気持ちはわかりますが、足と身体を痛めてしまっては意味がありません。
デスクワークが多い方は、案外、平日より休日のほうが歩いています。オフの日まで革靴を履く必要はありませんが、適当な靴でいいわけでもありません。
とくに、スリッポンや、靴紐結びっぱなし＆かかと踏みつぶしのスニーカー、サンダルは注意が必要です。
◆「スリッポン＝ラク」ではない
スリッポンは、脱ぎ履きもしやすく、締め付け感もなく、軽くて柔らかいので、メーカーもオールシーズン使えるアイテムとして、「カジュアルな装いにもキレイめな装いにもマッチします」と謳っていますが、「ラク＝足にいい」わけでは断じてありません。
車の運転だけとか、つっかけ代わりに「ちょっとそこまで」行くのなら問題はありませんが、30分以上歩くならやめましょう。足をまったく固定しないので、スリッパで歩き続けるのと大差なく、衝撃で足の裏を痛めやすく、気がつかないうちに脱げまいと足の裏が不自然に頑張るので、余計な力ばかり使います。家に帰ってきて足がだるい、月曜になっても疲れが取れない中年の多くは、たいて休日にガバガバのスリッポンを履いています。
幸いなことに今は「スニーカーローファー」というものが各社から出ています。同じスリッポンやローファーでも「歩き」に特化しているものが多く、長時間の歩行でも足に負担をかけません。どうしてもスリッポンを履きたいなら、この手のものを選びましょう。
◆スニーカーを適当に履くくらいならハンズフリー靴を選べ
世の中のお父さんの休日靴は、紐を結びっぱなしにしたスニーカーが一番多いと思います。かかとを踏みつぶして強引に足を突っ込むと、足元も不安定で見た目の印象も悪く、いいことは何もありません。紐は本来、「靴と足をアジャストするため」のものなので、結びっぱなしでは靴の機能の数％も発揮できません。まあ、令和の時代にいまだに「紐」をくっつけるメーカーの古さも嘆かわしいのですが……。こんな時代だからこそ、ハンズフリーがお勧め。
ノールックで脱ぎ履きができるハンズフリー靴だとは誰も思わないでしょう。ルコックはテニスシューズスタイルでも、曲がるところで曲がるので、脱げづらく、足への負担も最小限ですみます。カカト芯も踏みつぶそうと思っても無理。ルコックのハンズフリーはABCマートや靴流通センター、ASBeeでも販売されているので、騙されたと思って履いてみてください。ベロも巻き込まれず、なんで今まで知らなかったんだと驚くはず。紐はゴム紐で、結ぶ必要はありません。もし脱げるようであれば、ベロの裏にタンパッドを貼ってください。
ハンズフリー靴は今やどこの靴屋にも置いてあります。ただ、その存在が知られていないだけ。メーカーごとに幅、サイズ感、価格もさまざまなので、今の時代は試さないと損です。
◆疲れないサンダル選びは難しい
サンダルを真っ向から否定するわけではありません。例えば、誰もが一度はお世話になったことある「ギョサン」はリーズナブルで、耐久性やグリップもへたなスニーカーより上。鼻緒をつかむことで足の裏も鍛えられます。ここでいうサンダルはそうではなく、単にラクだからという意味で、無思考で履くのが体には悪いということです。
