FC東京のDF室屋成（31）が18日、ドイツ時代に何度も対戦した川崎FのMF伊藤達哉（28）との再戦を心待ちにした。ドイツ2部ハノーバー時代にマクデブルクでプレーしていた伊藤とは何度も対戦し、「バッチバチにやり合っていた」と言う。古巣復帰後の昨年9月にも対戦したが、マッチアップは実現せず。

今季の川崎は福岡から紺野が加入。伊藤のポジションは本職の左サイドに移り、再戦が実現しそうだ。室屋は21日の多摩川を挟んだライバルとの一戦『多摩川クラシコ』を前に腕をぶした。

「達哉とはドイツで何度も対戦していた。何と言ってもドリブルですよ、やっぱり。中に入ってくるタイミングも独特で、シュートもうまいのでいい選手ですよ」

エリソンを加えた強力3トップが川崎の攻撃の中心を担う。彼らをいかに封じるかが、試合の大きなポイントとなるだろう。

「攻撃的なチームなので、守備でやらせないことが大事になる。サイドもそうだけど、前線にいい選手がそろっている。ただ、カウンターのチャンスも増えてくるので。どれだけチャンスをモノにできるかだと思う」

開幕3連勝へ。新主将の伊藤封じがゲームの見どころとなりそうだ。