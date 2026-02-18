「人気芸人Mの元カノは、人気女性紅白歌手H」“イニシャルゴシップクイズ”にスタジオ衝撃「これエグいんちゃうん？」
お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんと、コロコロチキチキペッパーズのナダルがレギュラー出演するテレビ朝日系『クロナダル』（毎週火曜 深1：58）。18日深夜の放送では、大好評企画『イニシャルゴシップクイズ』の第2弾を実施し、ゲストにさらば青春の光・森田哲矢、東ブクロとモグライダー・芝大輔、きっと君はくるさ・カルビを迎え、緊張感のある展開が繰り広げられた。
【場面写真】「お前うまい出し方するなぁ」さらば森田も大興奮
「イニシャルゴシップクイズ」は、とっておきの芸能ゴシップを持つ芸人たちが、登場人物をイニシャルで披露。聞き手は1人1回だけその人物が誰なのかを確認でき、最初の正解者のみが真実を知ることができる。カルビが披露したのは「人気芸人Mの元カノは、人気女性紅白歌手H」というゴシップ。この衝撃的な組み合わせに「これエグいんちゃうん？」と驚きの声が上がる。
カルビはヒントとして「過去に紅白出場経験がある」「曲は誰でも知っている」「グループではない」などと説明。さらに「歳の差は10歳は離れていない」「ある番組で共演し、対談したのがきっかけで知り合いになった」と明かすと、森田は「やばい、これ分かった！」と自信満々の様子を見せた。
その後もカルビは、「共演後、また同じ番組で共演されるんですよ」と追加情報を明かす。「その放送が流れる前に僕はこの噂を聞いて、番組を録画して見たら、なんかイチャついてて」「明らかに芸人と歌手の感じではない距離感」と具体的なエピソードを披露すると、自信を見せる森田が「これイチャつき過ぎじゃない？みたいな」と興奮気味に続ける。
ここで東ブクロが「俺は全然この情報知らんで」と前置きしながらもヒントだけで回答。するとカルビは「1人合ってます」「当てられたくない…」とまさかの反応。さらにクロちゃんも続いたが…、「どちらも違います」という結果に終わった。しかしここでカルビは「どちらも違うことは言わないでください」とクロちゃんに訴える。続けて「それを言っちゃうと、東ブクロさんが回答した片方が確定になります」と説明。このゲームならではの駆け引きが展開され、大盛り上がりを見せる中、森田が正解して終了となった。
