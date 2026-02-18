「ついこの間まで刑務所にいた」32歳の若き経営者が語る“8年の懲役”から再起した「仕組み」の力
「実は私、ついこの間まで刑務所にいたんです」
仕立ての良いシャツを着こなし、理路整然と言葉を選ぶビジネスマンがそう口にしたとき、一瞬、誰もが耳を疑うだろう。草間清隆、32歳。『懲役社長』（扶桑社）という著書を持ち、現在は「お年寄り見守り事業」を主軸とするDOGLORYグループの代表として、全国にフランチャイズを展開する若き経営者だ。
しかし、彼の時計は20代のほとんどを「塀の中」で止めていた。罪状は組織的な詐欺事件、懲役8年――そのあまりに重い月日が、彼に何を与え、どう変えたのか。どん底から這い上がった男の「再起の全記録」を聞いた。
◆川崎の「弱肉強食」が生んだ、年商2億円の歪んだ成功
神奈川県川崎市。工場地帯と住宅街が入り混じり、独特の荒々しさが残るこの街が、草間氏の原点だ。
「僕が育った環境では、まっとうに勉強して大学へ行く大人なんて周りにいませんでした。15歳で鳶職に入り、腕を磨いて独立して、夜はスナックや居酒屋のオーナーになる。それが地元の“成功のテンプレート”。考える力よりも気合と根性、そして度胸。言葉より行動、理屈より空気。それがすべてでした」（草間氏）
18歳で親方のもとを離れて独立すると、すぐに売上を伸ばした。19歳の若さで年商2億円を叩き出す「若親方」として、地元では知られた存在になる。しかし、その成功の裏側では、次第に足を踏み外していく。
「当時は『稼げるなら手段は問わない』という歪んだ価値観を持っていました。きっかけは、元請け会社の計画倒産による不渡りです。
4000万円という大金を一瞬で失い、信じていたホワイトなはずの世界に裏切られたと感じた。そこからですね、『騙されるくらいなら、騙す側に回る』と。
次第に半グレ組織のような形態へとビジネスが変化していきました。結果、22歳のときに逮捕。そこで僕の人生は一度、完全に強制終了したんです」
◆8年という「空白」が教えてくれた、暴力より強い「仕組み」
裁判官が言い渡した判決は「懲役8年」だった。高校3年間と大学4年間を合わせても足りない、あまりに長い時間だ。収監されたのは北海道にある函館少年刑務所。そこで草間氏は、これまでの「気合と根性」が一切通用しない世界に直面する。
「刑務所は、徹底的に『仕組みとルール』が支配する空間でした。点呼ひとつとっても、声が小さいだけで何度もやり直しをさせられる。
最初は反発しましたが、次第に気づいたんです。どれだけ屈強な男でも、この厳格な構造の中では無条件に従わされる。暴力や感情よりも、正しく設計された『仕組み』のほうがはるかに人を動かす力があるんだ、と」
草間氏を支えたのは、毎月のように手紙を送ってくれる妹の存在だった。妹を通じて差し入れられる大量のビジネス書や新聞。塀の中での8年間、彼は来る日も来る日も読み耽り、ノートを書き溜めたという。
「外部からの情報が遮断された場所だからこそ、逆に集中力は凄まじかったですね。ノートには、自分がなぜ失敗したのか、どうすれば人は裏切らずに動くのかを、ビジネスのロジックに落とし込んで書き殴りました。
かつての自分は、人を見る目がなかったのではなく、人を動かす『仕組み』を知らなかったのだと痛感した。その気づきが、後に僕が提唱する『人生の設計図』の核心になりました」
収監中に書いたノートは、単なる反省文ではなかった。出所後にどうやって社会を「再構築」するか。名義も、信用も、銀行口座すら持てない状態から、どうやって戦うか。そのためのシミュレーションを、彼は8年間、頭の中で繰り返していたのだ。
◆出所後の「信用マイナス」から、ブルーオーシャンへの到達
◆出所後の「信用マイナス」から、ブルーオーシャンへの到達