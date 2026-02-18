「日本ハム春季キャンプ」（１８日、名護）

１７日に１軍キャンプに合流した宮西尚生投手（４０）がブルペン入り。３８球を投げ込んだ。「そろそろ実戦も始まりますし、実戦感覚をイメージしながら投げました」と話した。

オフからここまでのテーマを「“腹八分”」と明かす。「今までは、これでも足りない、これでも足りないって、ずっと走り続けたり、トレーニングしたりっていうところで、やっぱり年齢とともに疲れが取れない。質の悪さが目立ってきてるのかなっていうところもあったので、そういう意味で、練習方法をそろそろ変えないといけないなと思って」と年齢に応じた練習法を模索。ランニング量を減らす代わりにヒートトレーニングの導入で補ってきた。

その効果を「手応えもありますし、この時代、数値で全部測られますし、その中でその数値が全ていいし、身体的にもそうだし、投球の方の数値もいい」と言う。今後は実戦での調整に移行。「漠然と、今の球がどういうものなのかっていうのを、確認したいなと思ってますね。そこで課題が出てくると思うんで、その次の試合までにどうしないといけないかとか、そういうところもっと鮮明になると思う」と話した。