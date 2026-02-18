資産7億円の桐谷さん、偽アカウントに注意喚起 銘柄紹介・無断で写真＆名前使用で警告
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が18日、自身のXを更新し、自分の名前と同じ偽アカウント名に注意喚起した。
【画像】銘柄紹介＆写真を無断使用…警告した桐谷さんの偽アカウント
普段は保有株や優待品などを紹介している桐谷さんだが、今回は「これは、私の偽者です」と、偽アカウントが投稿したポストを紹介。続けて「最近、新日鉄は買っていません。この方は、詐欺師ではないようですが、無断で私の写真と名前を使って【公式】などと表示しないでください。私と勘違いして投資に失敗する人が出るかもしれません」と警告した。
偽アカウントでは、自ら買った株の銘柄名を紹介し。さらには桐谷さんの写真を無断でアイコンに使用。名前も桐谷さんの公式Xと同じく『桐谷広人・桐谷さん【公式】』となっている。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
