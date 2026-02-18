2月12日から始まった、JR東日本の「キュンパス」。

平日限定で、JR東日本・新幹線などが１万円で乗り放題になるキャンペーンです。

どれだけお得に楽しめるのか、「ひるおび」で検証してみました！

混雑するエリアを避けた“プロ厳選”の穴場ルートをご紹介します。

【写真を見る】JR東日本「キュンパス」で“新幹線乗り放題”1万円！日帰りで行く東北の旅 どれだけお得に楽しめる！？【ひるおび】

狙い目は岩手＆山形！JR東日本が乗り放題「キュンパス」

≪利用期間≫

2026年2月12日〜3月12日の平日

※販売は2月26日まで

※購入は利用日の14日前まで（枚数制限なし）

≪価格≫

1日間➡1万円

連続する2日間➡1万8000円

（子どもの設定なし）

新幹線・・・自由席は乗り放題 指定席の利用は1日券で2回、2日券で4回まで

※「えきねっと（Web）」限定発売

≪利用可能エリア≫

・JR東日本全線

・新幹線（東北・山形・秋田・上越・北陸）

・５つの鉄道会社

青い森鉄道線・いわて銀河鉄道線・三陸鉄道線・北越急行線・えちごトキめき鉄道線（直江津〜新井間）

※北海道新幹線 新青森〜新函館北斗間

※北陸新幹線 上越妙高〜敦賀間は除く

片道の通常料金で東京駅出発の場合、約１万円で行けるのは

東北新幹線では「那須塩原駅」、北陸新幹線では「軽井沢駅」までとなりますが、「キュンパス」を使えば、東北地方にも行くことが可能です。

つまり、遠くに行くほどお得に。

航空・旅行アナリストの鳥海高太朗氏は、「2月から春休み前までは一般的に閑散期なので、観光地の選び方次第では充実度の高い旅ができる」と話します。

航空・旅行アナリスト 鳥海高太朗氏：

もうこれ3年やってるんですけど、軽井沢とか近場の往復でもいいですし、仙台は片道だけでもお得になります。

閑散期で北部の宿泊が少ない時期でも、青森とか秋田は宿がとれない状況が毎日続いていますね。

旅のプロがオススメする、キュンパスで行くべき場所は・・・「岩手」と「山形」！

航空・旅行アナリスト 鳥海高太朗氏：

キュンパス期間は欲張ってみんな遠くに行きがちです。青森・秋田は混むので、その手前、岩手・山形までが狙い目なんです。

約2万円お得に！ひるおび流「キュンパス」日帰り旅

「キュンパス」でどれだけお得になるのか、実際にひるおびがキュンパスを使用して検証しました。

まずは東京駅から新幹線（指定席）でJR一ノ関駅へ。そこから在来線で【JR猊鼻渓駅】に向かいます。

★猊鼻渓（げいびけい・岩手県一関市）

日本百景の一つで、高さ50mを超える石灰岩の岸壁が約2kmにわたって続く渓谷。

冬季だけの「こたつ船」で舟下り体験をしながら、持ち込みのお弁当でお昼ごはん。

駅チカで楽しめるのもポイントです。

★天童温泉（山形県天童市）

将棋の駒の生産量日本一を誇る、天童市。街の至る所に将棋のモチーフや足湯がある温泉街で美肌の湯を堪能！

JR天童駅➡JR山形駅➡【JR米沢駅】

★米沢牛ディナー（山形県米沢市）

「米澤牛ＤＩＮＩＮＧべこや」にて夕食。米沢牛のすき焼きやしゃぶしゃぶなど種類豊富なメニューを、地元の酒造が作る日本酒・雅山流とともに。

JR米沢駅から新幹線（指定席利用）でJR東京駅に帰り、大満足の旅は終了！

通常の料金よりどれくらいおトクな旅ができたのでしょうか？

≪今回の経路≫

東京駅➡JR一ノ関駅➡【JR猊鼻渓駅】➡JR一ノ関駅➡JR仙台駅➡JR羽前千歳駅➡【JR天童駅】➡JR山形駅➡【JR米沢駅】➡JR東京駅

新幹線・在来線合わせて3万549円のところ、キュンパスなら1万円。

2万円以上お得になりました。

今回の旅の総費用は、キュンパス代に、舟下り、昼食の弁当、温泉、夕食のすき焼きを加えて2万2810円となりました。

恵俊彰：

浮いた費用でいろいろなものが楽しめますね。

航空・旅行アナリスト 鳥海高太朗氏：

交通費が安いので、出かけるきっかけになるのがこの切符です。

今回のプランのように移動をぎゅうぎゅうにしなくても、1、2か所行くだけでもこの切符はお得だと思います。

２週間前までに買わなければいけないのでそこだけ気を付けてください。

座席の指定席や特急の指定券は当日までOKです。

2日券で「長野＆新潟」プラン

日帰り旅だけでなく、2日間用の「キュンパス」を使えば1泊2日の旅行も楽しめます。

＜１日目＞

JR東京駅➡北陸新幹線・はくたかで【JR長野駅】

★「善光寺」に参拝後、隣接する「長野県立美術館」でアートを楽しむ

JR長野駅➡長野電鉄（別途運賃）で【小布施駅】

★浮世絵師・葛飾北斎の作品が展示されている「北斎館」で、富岳三十六景を鑑賞

小布施駅➡長野電鉄（別途運賃）で長野駅に向かい、ホテル泊

＜２日目＞

JR長野駅➡北陸新幹線・はくたかで【上越妙高駅】➡えちごトキメキ鉄道で【高田駅】

★国登録有形文化財の老舗料亭「宇喜世」で伝統料理を味わう

高田駅➡特急しらゆきで【新潟駅】

★新潟の伝統を受け継いだ「今世司酒造」で酒蔵見学とお土産探し

新潟駅➡上越新幹線・ときで東京駅へ

このプランだと、「キュンパス」利用で交通費が通常より9480円お得になります。

航空・旅行アナリスト 鳥海高太朗氏：

キュンパスはお財布にも優しいし、地方も空いている時期にお客様に来てもらうことで、両方にwinwinとなる。こういうことをJR東日本がやっているのは、地域貢献につながって良いことだと思います。

（ひるおび 2026年2月13日放送より）