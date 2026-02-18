「２０２６ＪＦＬ ＣＵＰ」の日程が１８日、発表された。参加１６チームが東西の２グループに分かれて１回戦総当たりのリーグ戦を行い、各グループの１位同士と２位同士がホーム＆アウェーで対戦して順位（１〜４位）を決める。Ｊリーグの百年構想リーグと同じ半年間の開催で、９０分で決着がつかない場合はＰＫ戦を行う。

Ｊ３から降格したアスルクラロ沼津は東グループ。３月２１日の開幕戦でＹＳ横浜とアウェーで戦う。ホームの愛鷹での開幕戦は第２節（３月２９日）で、クリアソン新宿と対戦する。

昨季ＪＦＬ王者のホンダＦＣは西グループで、開幕戦は同２２日。ミネベアミツＦＣと、アウェー（宮崎）で戦う。ホーム・都田での開幕戦は第３節（４月４日）で、ヴェルスパ大分を迎え撃つ。

◇沼津のリーグ戦日程

３月２１日 ＹＳ横浜（ニッパツ）

２９日 新 宿（愛鷹）

４月 ５日 市 原（愛鷹）

１２日 浦 安（柏の葉）

１９日 青 森（愛鷹）

５月 ３日 横河武蔵野（愛鷹）

１６日 盛 岡（いわスタＡ）

◇ホンダのリーグ戦日程

３月２２日 ミネベアミツ（宮崎県）

２９日 三 重（ベースタ）

４月 ４日 大 分（都田）

１１日 岡 崎（マルヤス龍北）

１８日 ジェイリース（都田）

５月 ２日 枚 方（都田）

１７日 沖縄ＳＶ（沖縄市陸）