ＪＦＬで再出発するアスルクラロ沼津（左から３番目が篠田新監督）

　「２０２６ＪＦＬ　ＣＵＰ」の日程が１８日、発表された。参加１６チームが東西の２グループに分かれて１回戦総当たりのリーグ戦を行い、各グループの１位同士と２位同士がホーム＆アウェーで対戦して順位（１〜４位）を決める。Ｊリーグの百年構想リーグと同じ半年間の開催で、９０分で決着がつかない場合はＰＫ戦を行う。

　Ｊ３から降格したアスルクラロ沼津は東グループ。３月２１日の開幕戦でＹＳ横浜とアウェーで戦う。ホームの愛鷹での開幕戦は第２節（３月２９日）で、クリアソン新宿と対戦する。

　昨季ＪＦＬ王者のホンダＦＣは西グループで、開幕戦は同２２日。ミネベアミツＦＣと、アウェー（宮崎）で戦う。ホーム・都田での開幕戦は第３節（４月４日）で、ヴェルスパ大分を迎え撃つ。

　◇沼津のリーグ戦日程

３月２１日　ＹＳ横浜（ニッパツ）

　　２９日　新　　宿（愛鷹）

４月　５日　市　　原（愛鷹）

　　１２日　浦　　安（柏の葉）

　　１９日　青　　森（愛鷹）

５月　３日　横河武蔵野（愛鷹）

　　１６日　盛　　岡（いわスタＡ）

　◇ホンダのリーグ戦日程

３月２２日　ミネベアミツ（宮崎県）

　　２９日　三　　重（ベースタ）

４月　４日　大　　分（都田）

　　１１日　岡　　崎（マルヤス龍北）

　　１８日　ジェイリース（都田）

５月　２日　枚　　方（都田）

　　１７日　沖縄ＳＶ（沖縄市陸）