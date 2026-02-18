ＪＦＬカップの日程が決定 アスルクラロ沼津のホーム開幕戦は３月２９日、ホンダＦＣは４月４日
「２０２６ＪＦＬ ＣＵＰ」の日程が１８日、発表された。参加１６チームが東西の２グループに分かれて１回戦総当たりのリーグ戦を行い、各グループの１位同士と２位同士がホーム＆アウェーで対戦して順位（１〜４位）を決める。Ｊリーグの百年構想リーグと同じ半年間の開催で、９０分で決着がつかない場合はＰＫ戦を行う。
Ｊ３から降格したアスルクラロ沼津は東グループ。３月２１日の開幕戦でＹＳ横浜とアウェーで戦う。ホームの愛鷹での開幕戦は第２節（３月２９日）で、クリアソン新宿と対戦する。
昨季ＪＦＬ王者のホンダＦＣは西グループで、開幕戦は同２２日。ミネベアミツＦＣと、アウェー（宮崎）で戦う。ホーム・都田での開幕戦は第３節（４月４日）で、ヴェルスパ大分を迎え撃つ。
◇沼津のリーグ戦日程
３月２１日 ＹＳ横浜（ニッパツ）
２９日 新 宿（愛鷹）
４月 ５日 市 原（愛鷹）
１２日 浦 安（柏の葉）
１９日 青 森（愛鷹）
５月 ３日 横河武蔵野（愛鷹）
１６日 盛 岡（いわスタＡ）
◇ホンダのリーグ戦日程
３月２２日 ミネベアミツ（宮崎県）
２９日 三 重（ベースタ）
４月 ４日 大 分（都田）
１１日 岡 崎（マルヤス龍北）
１８日 ジェイリース（都田）
５月 ２日 枚 方（都田）
１７日 沖縄ＳＶ（沖縄市陸）