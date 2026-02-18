大阪の陸の玄関口、新大阪駅の開発が動き出した。

他の新幹線の主要駅に比べ開発が進んでいなかったが、リニア中央新幹線の開業や北陸新幹線の延伸を見据え、不動産事業者らの開発意欲が高まっている。大阪府・市は近隣の十三、淡路エリアと一体での街づくりも進める。（松本裕平）

野村不動産はＪＲ新大阪駅の東側に、ライブハウス「ＢＥＡＴ ＰＡＲＫ」（仮称）を２０２８年３月に開業すると発表した。同社初のライブハウス事業で、約１６００人を収容する。

アーティストの全国ツアーでは、ファンも各地の主要都市を巡る。大都市を高速・高頻度に結ぶ新幹線の主要駅に近い立地は魅力的で、担当者は「駅から徒歩３分という交通の便の良さを生かし、関西だけでなく全国から集客が見込める。この規模のライブハウスは大阪にあまりなく、需要は大きい」と説明する。

新大阪駅周辺では再開発の機運が高まっている。

地権者やＪＲ西日本不動産開発などが２４年３月に設立した「新大阪駅南口エリアまちづくり協議会」が、昨年秋、出店や舞台イベントを実施して人流を生み出す社会実験を行うなど、駅南側の再開発の方向性を検討している。

大阪府・市は昨年６月、「新大阪駅周辺地域まちづくり方針」を策定し、新大阪駅から５００メートル圏内に観光・文化施設などを導入し、人の交流を促すことを目指している。

新大阪駅は品川駅、名古屋駅など他の新幹線の駅に比べ、周辺の開発が進んでこなかった。地権者が多く、調整が難しかったとされるが、２２年１０月、新大阪駅周辺が「都市再生緊急整備地域」に指定された。国の後押しに加え、インバウンド需要増の追い風もあり、滞っていた新線計画が大きく前進した。

リニア中央新幹線は３７年以降の開業を予定し、北陸新幹線の延伸も検討が続く。阪急は、３０年以上計画が凍結されていた大阪市中心部を縦断するなにわ筋線（３１年開業予定）の決定を受け、十三駅を経由した連絡線で新大阪駅を結ぶ新線計画を進めている。

住宅やオフィス需要の高まりが期待され、十三駅周辺では阪急阪神不動産が手がけた３９階建てのタワーマンション「ジオタワー大阪十三」が先月完成した。４０年をめどに駅直上に高層ビルを建設する構想もある。

大阪府・市は新大阪を補完するエリアとして、十三、淡路両駅との一体開発を進める方針を掲げており、淡路駅周辺では、駅南側の柴島浄水場の敷地の一部（約１２ヘクタール）を再開発用地とする都市開発プロジェクトを誘致する考えだ。

不動産経済研究所大阪事務所の笹原雪恵所長は「梅田や難波など大阪市内の中心地は地価も高騰しており、再開発の余地があるこのエリアには投資も集まりやすい。交通アクセスの強みがあり、街として発展する潜在力は大きい」と指摘する。