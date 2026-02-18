河合郁人、イベントに驚きの人物がサプライズ観覧「休憩中に来てる（笑）」「授業参観みたいに」
【モデルプレス＝2026/02/18】元A.B.C-Zでタレントの河合郁人が18日、都内で開催されたバーミヤン『台湾展』メディア向け先行試食会にタレントの彦摩呂とともに出席。驚きの人物がイベントの観覧に訪れた。
【写真】河合郁人、サプライズ観覧したイケメン兄と自撮り
本場台湾でミシュラン一つ星を獲得している名店「米香（ミポン）」と共同開発を行った4品のほか、本格的な台湾料理体験ができるメニューを楽しむことができる同イベント。食レポの合間に河合は、「うちの兄貴が休憩中に来てる（笑）。うちの兄貴、すぐ近くが職場です。いまお昼休憩でうちの兄貴が来てる。授業参観みたいになってる」と明かして照れ笑いを浮かべた。
また、最後には「味だけでなく、楽しむ食事っていうのが、すごく幸せな気持ちになると思うので。家族でもいいですし、カップルでもご夫婦でも、1人でもいいと思います。1人でもしっかりと台湾の味を楽しめる、米香さんの味を楽しめると思うので、1回とは言わず、何回も通いながら、それぞれの自分の食べ方だったり、お酒の飲み方を楽しんでいただきたいなと思っております。皆さん、バーミヤンに行こう！」と呼びかけていた。
また、2人はバーミヤンの認定を受けるために、クイズに挑戦する一幕も。多い時は週5日、バーミヤンに行くこともあるという河合は「毎回僕はメニューは基本決まっていて。バーミヤンチャーハンと餃子をいただくんですけど、2日前も仕事が少し、2時間くらい空いたので、バーミヤンを食べたくなってバーミヤンを食べるくらい。常に基本的には迷わず、お腹が空いたらバーミヤンに行っていますね」と並々ならぬバーミヤン愛を語っていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆河合郁人「うちの兄貴が来てる」
◆河合郁人、週5で行く店とは？
