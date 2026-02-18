チョコクロ“1個買うと1個無料”サンマルクカフェ創業祭を開催

ベーカリーカフェのサンマルクカフェは、3月8日と9日の2日間、「サンマルクカフェ創業祭」を開催する。期間中、看板商品「チョコクロ」(税込230円)を1個購入した人に、同商品をもう1個無料でプレゼントする。

サンマルクカフェは1999年3月8日、東京・銀座に1号店をオープン。2026年で創業27周年を迎える。現在は全国に286店舗を展開している。人気商品「チョコクロ」をはじめ、パンやサンドイッチは店内で手作り。独自開発の遠赤外線効果を持つオーブンを使用し、焼きたての商品を提供している。

創業日である3月8日と、語呂の良い翌3月9日(サンマルク)にあわせて実施する今回の企画。両日とも午前11時から閉店まで、「チョコクロ BUY 1 GET 1 FREE」キャンペーンを行う。

対象は1会計につき「チョコクロ」1個まで。複数個を購入した場合でも、無料となるのは1個のみ。各日とも材料がなくなり次第終了。デリバリーは対象外。

また、数量限定でチョコクロ2個が入る特別パッケージ「サンマルクカフェ創業祭BOX」も展開する。1号店とチョコクロ誕生秘話をデザインした限定仕様となっている。

キャンペーンは関西国際空港店を除く全国の店舗で実施する。