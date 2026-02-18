

倉敷警察署

警察官になりすまし、岡山県倉敷市の高齢者から現金をだまし取ったとして福岡市の大学生の男（21）が18日、詐欺の疑いで逮捕されました。

警察によりますと、男は氏名不詳者らと共謀し、倉敷市の無職の女性（79）から現金をだまし取ろうと考えました。2026年1月6日から11日までの間、警察官らになりすました氏名不詳者らが女性に電話をかけ、「あなたは詐欺グループの犯人のリストに入っている」「犯罪に関与していないと言うならば証明する必要がある」「あなたの口座にあるお札の番号を金融庁が調べて、詐欺に関わったお金でないことが分かれば潔白になる」「お金は金融庁の職員が受け取りに行く」などとうそを言いました。

そして金融庁の職員になりすました男が、女性の自宅を訪れ、現金2000万円をだまし取った疑いが持たれています。

警察の調べに対して男は「倉敷市に行き紙袋に入った荷物を受け取ったことに間違いありません」と容疑を認めています。

警察は、匿名流動型犯罪グループいわゆる「トクリュウ」による犯罪とみて捜査を進めています。