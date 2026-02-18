『おかあさんといっしょ』3月卒業の杏月お姉さん、最後の月のうたベスト映像集発売決定【収録曲一覧】
NHK Eテレの人気番組『おかあさんといっしょ』から、月のうたベスト映像集『「おかあさんといっしょ」最新ソングブック だいすきがいっぱい』（Blu-ray・DVD）の発売（4月22日）が決定。3月末で番組を卒業することが発表された杏月お姉さん（秋元杏月）にとっては最後のソングブックとなる。
【動画】『最新ソングブック だいすきがいっぱい』見どころダイジェスト
本作は、2025年3月のうた「ももいろほっぺ」から最新曲「ゆきたいところへ」まで、1年分の月のうた11曲を収録。出演は、花田ゆういちろう、ながたまや、秋元杏月、佐久本和夢、みもも、やころ、ルチータ。
表題曲「だいすきがいっぱい」は、第11代うたのお兄さん・横山だいすけが作詞で参加し、“だいすき”という気持ちをテーマにしたハートフルな楽曲で、作品全体の象徴的な一曲。さらに、「ブンブンにじいろカー」「たこやきなんぼマンボ」などの人気曲を含む全20曲のうたクリップ映像を収めたベスト盤となっている。
曲間には本作のために新たに撮影された映像も収録。お兄さん・お姉さんたちがシャボン玉遊びやボール遊び、キャンプなどを楽しむ様子が収められており、自然豊かなロケーションの中で撮影された新クリップ「あるこう」「にくやきにいく」「あしたのあしたのまたあした」なども見どころの一つだ。
特典映像として、ボーナストラック「だいじなともだち」に加え、杏月お姉さんと和夢お兄さんが園児たちとどろんこ遊びや釣りに挑戦する企画「杏月お姉さんと和夢お兄さんのあそびだいすき！」も収録。
2019年4月に初代体操のお姉さんとして登場して以来、7年間にわたり番組を支えてきた杏月お姉さんの魅力が詰まった、ファン必携の保存版といえる作品となりそうだ。
なお、早期購入特典として、表題曲をモチーフにしたA5サイズのオリジナルクリアファイルが付属。中身が落ちないようハート型の表紙がついた特別仕様となっている（なくなり次第終了）。
■収録曲
1.あるこう
2.タト・テツチをしんじるかい
3.えがおでいこう
4.しゃぼんだまいっぱい
5.ブンブンにじいろカー
6.ピンチピンチマーチ
7.ボン！とうまれたぼくたちは
8.いいんだよ！インド洋！陰と陽！
9.ふたりはなかよし
10.ゆめみるゆっくりさん
11.くももくもく
12.きっとキセキ
13.にくやきにいく
14.たこやきなんぼマンボ
15.がんばレンジャーズ
16.ももいろほっぺ
17.ごちそうサマー
18.あしたのあしたのまたあした
19.ゆきたいところへ
20.だいすきがいっぱい
※本編歌詞表示機能つき
■特典映像
「〜ボーナストラック〜 だいじなともだち」
「杏月お姉さんと和夢お兄さんのあそびだいすき！」
アスレチック ♪もぐらトンネル
ままごとあそび ♪キッチンオーケストラ
どろんこあそび ♪じべたべったん
かにつり ♪かにダンス
