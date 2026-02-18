『LUCUA SOUTH』大阪に日本最大級のキャラクターゾーン誕生へ 新ショップ発表…ナルミヤ、サンリオ、スクエニなど【一覧】
JR西日本SC開発は18日、JR大阪駅直結のファッションビル「ルクア大阪」の新館『LUCUA SOUTH』（ルクア サウス）を4月5日に開業すると発表した。段階的な改装・新店導入を行い、2026年秋に第2期、27年に全面開業を予定する。
【画像】『LUCUA SOUTH』に登場へ ナルミヤ、サンリオ、スクエニなど
サウスゲートビルディングの10〜16階に入居する。このうち、国内最大級のキャラクターゾーン「LUCUA キャラクターズワールド」を、10〜13階に展開する。
大丸梅田店で人気の「ポケモンセンターオーサカ」や「ニンテンドーオオサカ」、「ONE PIECE 麦わらストア」など5店舗が営業を継続し出店するほか、第2期の2026年秋には29店舗もの新たなキャラクターショップが出店予定。
その後、段階的な改装を重ね、2027年には、総勢40店舗以上の国内外で高い人気・知名度を誇るコンテンツが一堂に会するゾーンとなる。
今回、第2期に予定する新店のうち、6店舗について公開。「ナルミヤハッピーパーク」「サンリオ」「スクウェア・エニックス オフィシャルグッズショップ」「エブリシングマインクラフト」「しろたんふんわりストア」「にしむらゆうじ購買部 本店 梅田」が発表された。
■「ナルミヤハッピーパーク」
NARUMIYA HAPPY PARKは関西初出店となるナルミヤキャラクターズのフラッグシップストア。毎日をがんばるあなたのための幸せチャージスポットがコンセプト。キャラクターグッズをきっかけに、ときめきとともに心に残る思い出につながる体験を提供。
■「サンリオ」
「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」をはじめとする長年にわたり愛され続けてきた人気キャラクターのグッズに加え、新キャラクターのグッズも幅広くラインアップするショップ。
■「スクウェア・エニックス オフィシャルグッズショップ」※店名未定
『ドラゴンクエスト』や『ファイナルファンタジー』で知られるスクウェア・エニックスのオフィシャルグッズショップ。最新から定番まで、人気のキャラクターグッズのほか、さまざまなラインナップを多数取りそろえる。
■「エブリシングマインクラフト」
世界で大人気ゲーム『MINECRAFT』のグッズが勢ぞろい。ここでしか手に入らないアイテムたちがファン心をくすぐる。人気のぬいぐるみや文房具、キーホルダーなど、お気に入りをじっくり選べる。
■「しろたんふんわりストア」
「しろたん「は、たてごとアザラシの赤ちゃんをモチーフにしたクリエイティブヨーコのオリジナルキャラクター。1999年の誕生以来、柔らかな抱きぐるみを中心に雑貨や衣類など幅広く展開。子供から大人まで多くのファンに愛され、日常に「なごみ」と「癒し」を届ける。
■「にしむらゆうじ購買部 本店 梅田」
幅広い世代に人気の「ごきげんぱんだ」や「こねずみ」「ラブラビット」などの「スタジオUG」の仲間たちのグッズがそろう旗艦店。“懐かしの購買部”をイメージした内装、描き下ろしイラストを使った装飾など、にしむらゆうじのこだわりがつまった空間。
