お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏さん（49）が自身のインスタグラムを更新。息子に豪華な合格祝いを贈り、話題となっています。



【写真】「こんなにもでかいとは！」合格祝いを手に叫ぶパパ

津田さんは自宅と思われる場所で、大きな箱を手に叫び顔でポーズを取り、「息子が合格祝いで欲しがってたガンプラが届いたこんなにもでかいとは！」とコメント。



パッケージから、ガンプラ45周年を記念して1月31日に発売された「PG UNLEASHED 1/60 vガンダム」のようで、商品の公式サイトによると価格は税込み66000円。「ガンプラ45周年に打ち出す『vガンダム』が、『PERFECT GRADE UNLEASHED』の最新最高峰の技術でもって顕現。1／60スケールで初めての立体化により、内部構造を極限まで再現」（同サイトから）



津田さんの投稿に対し、コメントでは「息子さん、おめでとうございます」「津田さん、それ僕も欲しいやつ」「ガンダムを差し上げます」「ゴイゴイスー過ぎる」「こりゃあ作りがいがありますね！」「大きさが伊達じゃない！！」「それめちゃくちゃ高いヤーツw」「太っ腹っすな〜」などの声が寄せられました。