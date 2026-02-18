パワフルなエンジンと先進の装備

ホンダのインドネシアにおける二輪車生産・販売合弁会社であるPTアストラ・ホンダ・モーターは、2026年2月11日に、インドネシア市場向けのプレミアムビッグスクーター「ホンダPCX160」の2026年モデルを発表しました。

今回のモデルチェンジでは、各タイプに新しいカラーリングとエンブレムが採用され、PCX160が持つ高級感をさらに引き立てています。

PCX160は、最高出力11.8kW／8,500rpm、最大トルク14.7Nm／6,500rpmを発揮する排気量156.9ccの4バルブ水冷単気筒「eSP＋（enhanced Smart Power plus）」を搭載し、低摩擦技術により高い効率を実現するモデルです。

安全性と快適性を高める先進機能も充実しており、ABSタイプおよびHonda RoadSyncタイプには、滑りやすい路面での安心感を高める「Honda Selectable Torque Control（HSTC）」を搭載。灯火類はすべてLEDで、先進的な印象を与えます。

Honda RoadSyncタイプでは、スマートフォンと連携する「Honda RoadSync」機能により、ナビゲーションや電話、音楽、メッセージ機能をボイスコントロールや多機能スイッチで操作可能です。また、デイモードとナイトモードを備えた5インチTFTパネルメーターやリザーバータンク付きリアサスペンションが、より快適で贅沢なライディングをサポートします。

全タイプにアンチセフトアラーム（盗難防止警報装置）とアンサーバックシステムを備えた「Honda Smart Key System」や、USB Type-Cチャージャーソケットが標準装備されており、利便性も確保されています。

車体は、ヘルメットなどを収納できる30リットルの大容量ラゲッジスペースや8.1リットルの燃料タンクを備え、実用性も十分です。足回りには、フロント110／70-14、リア130／70-13のワイドなチューブレスタイヤと、Y字型5本スポークデザインのホイールが採用されています。

また、純正アクセサリーと新色を組み合わせることで、さらに個性的で贅沢な外観にカスタマイズすることも可能です。

新色はタイプごとに設定されていて、ABSタイプには、既存の「フェノメナル・ブラック」と「フェノメナル・マットホワイト」に加え、新たに「フェノメナル・ブルー」と「フェノメナル・グリーン」の2色が追加されました。これら4色は、ホイールにバーント・チタニウムカラー、エンブレムロゴにシルバーを採用し、注目を集めるデザインとなっています。

最上位モデルとなるHonda RoadSyncタイプには、現代的でクラス感のあるライフスタイルを象徴する新色「シグネチャー・ブラウン」と「シグネチャー・バーガンディ」が登場。ホイールには同様にバーント・チタニウムカラーが採用され、エンブレムはさらに高級感を増した仕様です。

CBSタイプには、ブラックのホイールとシルバーのエンブレムを組み合わせた新色「エクセプショナル・マットホワイト」が追加され、既存の「エクセプショナル・ブラック」、「エクセプショナル・マットシルバー」、「エクセプショナル・レッド」と合わせて選択肢が広がりました。

インドネシアでの現地価格は3435万ルピア（日本円で約31万円／2026年2月中旬現在）となっています。