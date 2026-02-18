3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンの宮崎事前合宿は18日、第2クール2日目を迎えた。伊藤大海投手（28＝日本ハム）は宮崎市のサンマリンスタジアムで調整を行い、報道陣の質問に応えた。

WBCに向け、自らの強みを「1球目から自分のボールを投げられるっていうところがあると思うので」と分析。「いい意味でこう、使い勝手よく、井端監督が“行ってくれ”っていうところで、投げることに喜びを感じるというか、やりがいを感じるところではあると思うので。そういう準備をしてきたいと思います」と力強く語った。

WBCで対戦したい打者について問われると「たくさんいますけど、どの勝負も凄く楽しみですし、特に“この選手”っていうのは、今のところないと思います」と冷静だ。

ピッチクロックへの適応についても「バッターもそこは、気になるとこではあると思うので、いろいろ気を配らなきゃいけない。利用するっていう考え方のほうが、自分の気持ち的に追い込まれなくていいのかなとは思います」ときっぱり。

「ゆとりを持てるような準備というか。“15秒しかない”“18秒しかない”じゃなくて、“15秒もある”“18秒もある”っていう考え方に持っていけたらなと思います」と頼もしかった。

ピッチクロックは試合時間短縮のために大リーグで23年に導入。投手は無走者の場合は15秒以内、走者がいる場面は18秒以内に投球動作に入らなければならず、違反すれば1ボールが加えられる。