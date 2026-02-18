『おかあさんといっしょ』新たにおどりのお姉さん誕生 初代はアンおねえさん「元気を与えられるようなおどりのお姉さんを目指します！」
2歳ごろから楽しめるEテレの教育エンターテインメント番組『おかあさんといっしょ』が18日に同局内で会見を実施。2019年4月から出演する初代体操のお姉さんのあづきおねえさんこと秋元杏月が卒業を発表。また、初代おどりのお姉さんとして、アンおねえさんことアンジェが、3月30日から出演することも発表された。
【写真】寂しいけど…笑顔でバトンタッチをする秋元杏月＆アンジェ
会見に登場すると、あづきおねえさんは晴れやかな表情。「『おかあさんといっしょ』初代体操のお姉さんの秋元杏月です。皆様、本日はお忙しい中、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。この7年間、たくさんのおともだちと出会うことができて、一緒に体操したり、踊ったり、体を動かすことができて、遊んだりすることができて、本当に幸せな日々でした」と述懐。
「ずっとこの場所でおともだちと一緒に遊んでいたいなと思う瞬間も何度もありました。ですが、『おかあさんといっしょ』という場所にいられる時間は限りあるもので、受け取ったバトンをいつか次につなぐ時が来る、そう考えた時に今が自分の中でベストタイミングだなと。この7年間を振り返っても、悔いなくやりきったなという気持ちが芽生えたので、卒業を決意しました」と卒業の理由を語っていた。
続けて、アンおねえさんも会見に登場。現在大学4年生で、3月に卒業見込み。2歳からクラシックバレエをはじめ、コンテンポラリーダンスやジャズダンスなど幅広いジャンルのダンスを学んできた。その経歴から体操のお姉さんではなく、おどりのお姉さんとなったという。「からだ☆ダンダン」は継続して使われる。
アンおねえさんは「たくさんの子どもたち、たくさんのお母さん、お父さん、日本中の皆さんに元気を与えられるようなおどりのお姉さんを目指します。踊ることがとても大好きなので、私の踊りでたくさんの方々を笑顔にしていきたいです。子供たちと一緒に踊ること、皆さんと踊ることを楽しみにしております」と呼びかけていた。
3月23日からの1週間は「杏月お姉さんスペシャル」と題し、7年間の思い出を振り返るクイズコーナーや新体操のあそびなどを放送する。最後の出演は3月28日となる。5月に行われる『おかあさんといっしょファミリーコンサート』にはゲストとして出演する。
体操のお兄さんのかずむおにいさんこと佐久本和夢は出演を継続する。
