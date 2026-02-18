１８日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、開催中のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（ＳＰ）で日本勢が好スタートを切ったことを報じた。

初出場の１７歳、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が７８・７１点で１位。３大会連続出場の坂本花織（シスメックス）が７７・２３点の２位と続き、３位は世界女王のアリサ・リュウ（米国）が７６・５９点。初五輪の千葉百音（もね、木下グループ）が７４・００点で４位でフリー（日本時間２０日）に進んだ。

日本勢のメダル独占について聞かれたフィギュアスケート元日本代表の村主章枝さんは「もちろんあると思います」と断言。「実は千葉さんの心理状態というのは比較的難しいと思っていて」と続けると「４番につけているので攻めで行こうか、守りで行こうか、攻めすぎちゃうとメダルを逃してしまうことになりますし、でも、攻めていい演技ができれば１、２、３なので」とコメントした。

さらに「坂本さんのメンタル的には２番で良かったんじゃないかって。追う立場の方が楽なので。ただ、本当に千葉さんはメダルがかかってるのでメンタルが大変かなと思います」と推測していた。

最大のライバルとしてはＳＰ５位につけたロシア出身のアデリア・ペトロシャンを指名すると、ＳＰでは見せなかった大技・４回転トウループについて「フリーでは確実に入れてくると思います」と断言。「４回転跳べるか跳べないかでメダルが取れることもあると思いますし、りくりゅうペアじゃないですけど、一番、もしかしたら（大逆転）ってところもある」と話していた。