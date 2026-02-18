ゴンチャのヒット作「いちご杏仁」今年は阿里山ウーロンティーベースに“原点回帰”
【女子旅プレス＝2026/02/18】台湾ティーカフェのゴンチャ（Gong cha）では、春の風物詩「いちご杏仁」を、2026年2月26日（木）より期間限定で販売する。
【写真】ゴンチャ、原宿に国内初のコンセプトストア
2022年の初登場以来、春だけの味わいとして親しまれる「いちご杏仁」。昨年は期間限定ドリンクとして過去最大のヒットを記録し、今年でついに5周年を迎える人気シリーズだ。
今回はファンの要望に応え、初登場時に絶大な支持を得た「阿里山ウーロンティー」を4年ぶりにベースティーとして採用。甘酸っぱいストロベリーと、とろぷる食感の杏仁豆腐、花のような香りのティーが織りなす贅沢な味わいを提供する。
この「いちご杏仁」は、見た目も味わいも華やかなミルクティー、ひんやりなめらかなジェラッティー、風味豊かなアーモンドミルクティーの3つのバリエーションを用意。ミルクティーは今年は待望のLサイズも登場し、たっぷり飲みたいユーザーのニーズにも応える。（女子旅プレス／modelpress編集部）
＜いちご杏仁概要＞
販売店舗：国内ゴンチャ全店
発売日：2026年2月26日
【Not Sponsored 記事】
【写真】ゴンチャ、原宿に国内初のコンセプトストア
◆ゴンチャ春だけのおいしさ「いちご杏仁」
2022年の初登場以来、春だけの味わいとして親しまれる「いちご杏仁」。昨年は期間限定ドリンクとして過去最大のヒットを記録し、今年でついに5周年を迎える人気シリーズだ。
◆3つのバリエーションで展開
この「いちご杏仁」は、見た目も味わいも華やかなミルクティー、ひんやりなめらかなジェラッティー、風味豊かなアーモンドミルクティーの3つのバリエーションを用意。ミルクティーは今年は待望のLサイズも登場し、たっぷり飲みたいユーザーのニーズにも応える。（女子旅プレス／modelpress編集部）
＜いちご杏仁概要＞
販売店舗：国内ゴンチャ全店
発売日：2026年2月26日
【Not Sponsored 記事】