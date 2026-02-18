INI佐野雄大、ゲスト審査員として登場 “顔”にまさかのハプニング「可愛い」の声受ける【タテ読みマンガアワード】
【モデルプレス＝2026/02/18】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の佐野雄大が2月18日、都内で行われた「タテ読みマンガアワード」授賞式に登壇した。
【写真】INI佐野雄大、顔にマジック付いた姿
ゲスト審査員として出席した佐野は、「せーの、『Log in to us！』INIの佐野雄大です！」と1人での登壇となったが、メンバーと声を合わせるように「せーの！」と合図としてから挨拶。ともにゲスト審査員として登壇したぱーてぃーちゃんのすがちゃん最高No.1から「1人なのに（笑）」、信子からは「うちらもやりそうになった！」とツッコまれるなど、早速会場の空気を温めた。
「INI・佐野雄大賞」としてGae氏による「枯れた花に涙を」を選定し、好きなシーンを語る場面では、主人公に思いを寄せる男性が、「俺以外のやつと連絡とるなよ」と携帯を渡すシーンがお気に入りだと熱量たっぷりにトーク。イベント全体を通じてすがちゃん最高No.1とは登壇する受賞者をいかに丁寧にエスコートするかというノリが生まれていたことから、今回佐野はしゃがんでまで立ち位置を説明したうえで、捌ける際にも階段下まで案内するなど大げさに誘導し、すがちゃん最高No.1から「着いてくんな（笑）！」とツッコまれるほどだった。
なお、国内作品部門の1位は「お求めいただいた暴君陛下の悪女です」が輝き、佐野は「復讐モノは基本我慢しないといけないシーンもあったりすると思うんですけど復讐があるたびにすぐに復讐が見られる。爽快感がすごくて。美しい表紙に負けないぐらい中身のキャラクターも素晴らしくて是非読んでいただきたいです」とオススメ。海外作品部門1位は「今世は当主になります」となった。
授賞式の最後には、佐野とぱーてぃーちゃんの4人で顔のパーツを一つずつ描き、オリジナルキャラクターを完成させるゲームに挑戦。マジックで担当するパーツを描いていったが、描き終えると佐野の頬にマジックが付いており、信子が「可愛い（笑）！」と驚き。その後の振り返りトークでは「わざと？」と指摘もあったが「写真撮られる中でめっちゃリスキーじゃないですか（笑）」と本当のハプニングであることが明かされた。（modelpress編集部）
この作品は不倫夫に借金を背負わされ、 毎日借金を返すために平日、土日関係なく朝から晩まで働き続けるが、借金がなくなるよりも先に夫からの愛がなくなってしまい、 毎日絶望を抱え、自分の輝きを徐々に失いながら生きていく樹里と、その目の前に現れる謎に包まれた歳下の男との出会いから始まる作品です。彼は度々、樹里の働く花屋さんにバラの花束を買いにくる。樹里と一緒に働く同僚は確実にこの高身長歳下イケメンは樹里に気があると伝える。樹里はお金も時間にも余裕がないので、いつもボロい服にすっぴんで過ごしているが、とても美人で品のある女性なので、 好意を持たれるのも無理はない。そんな彼との出会いが、 枯れかかっている樹里の人生に潤いを与えてくれるのか。
はたまたただの勘違いなのか、それに愛想もつかされ昔のように優しく接してくれなくなったが、一応夫もいるので、 その中で樹里はいろいろなことに悩まされながら進んでいく。そんな歳下高身長イケメンと働き詰めのアラサー妻とのは、この先一体どのようになっていくのかを読み進めていくのがとても面白いです。僕自身も王道青春キラキラストーリーや甘酸っぱいラブストーリーの作品も好きですが、どちらかというと苦悩のあるラブストーリーの方が読み応えがあるというか、その分人間のリアルな心情について考えながら読めるところが、すごく感受性を刺激され、物語の中に入りやすいのでとても好きです。このストーリーの描写はすごくシリアスで、リアルな描写、少し重たい空気の中にあるドラマチックさが、より人の感性に問いかけてくるようで。セリフ1つひとつのシーンがいい意味で飾り気がなく、妙に作品の世界に惹き込まれ、続きが読みたくなってしまうところが、この作品の好きなところです。内容もそうですが、絵のタッチ自体もこの作品に合ったモノトーンなタッチで、世界観も現実から切り離して読ませてくれて、とても僕好みで素敵な作品でした。是非たくさんの人に読んでいただきたいです。
夫が不倫をした。夫のせいで莫大な借金を負わされ子どもまで失ったうえに、若い女との情事を目の前で見せられて…。傷だらけの人生はこのまま虚しく枯れて散るはずだった。そんなとき…｢大人の恋を教えてください。｣樹里のもとに突如現れた怪しい年下の男。危うくて従順な彼が樹里の心を揺さぶり始める。
【Not Sponsored 記事】
◆佐野雄大、ゲスト審査員として登場
◆佐野雄大、ゲーム対決でハプニング
◆佐野雄大「枯れた花に涙を」コメント全文
◆「枯れた花に涙を」あらすじ
