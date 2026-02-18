日本時間午後４時に１月の英消費者物価指数が発表される。総合の大方の予想が前年比３．０％上昇、コアの大方の予想も前年比３．０％上昇となっており、総合、コアとも、前年比の伸びがそれぞれ前月の３．４％、３．２％上昇から鈍化するとみられている。１月２７日に英小売協会（ＢＲＣ）から１月の英小売店頭価格指数が発表されており、前年比の伸びは予想を上回っていた。１月の英消費者物価指数も同様の結果になるようであれば、英中銀（ＢＯＥ）の追加利下げ観測が後退し、ポンドが買われる可能性がある。



また、日本時間午後１０時半に１２月の米耐久財受注速報値、同午後１１時１５分に１月の米鉱工業生産指数、同１９日午前４時に１月２７・２８日開催の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の議事録も発表される。１２月の米耐久財受注速報値は、総合の大方の予想が前月比２．０％減、輸送用機器を除いた大方の予想が同０．３％増となっており、前月比では、総合が２カ月ぶりに減少する一方、輸送用機器を除くと８カ月続けて増加するとみられ、１月の米鉱工業生産指数は、大方の予想が前月比０．４％上昇となっており、前月比では３カ月続けて上昇すると見込まれている。



さらに、このあとの海外市場では、欧米などの中銀関係者の発言も予定されている。日本時間１８日午後５時半にビルロワドガロー仏中銀総裁が財政委員会に出席、同１８日午後６時にチポローネ欧州中央銀行（ＥＣＢ）専務理事が講演、同１９日午前２時にシュナーベルＥＣＢ専務理事が講演、同１９日午前３時にボウマン米連邦準備理事会（ＦＲＢ）副議長が講演、同１９日午前４時にブレマン・ニュージーランド中銀（ＲＢＮＺ）総裁が議会委員会に出席することになっている。



