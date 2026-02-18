16:15　訪日外客数（1月）
17:30　ビルロワドガロー仏中銀総裁、財政委員会出席
18:00　チポローネECB理事、会議出席

19日
2:00　シュナーベルECB理事、イベント講演
3:00　米20年債入札（160億ドル）
　 ボウマンFRB副議長、銀行監督規制について講演（質疑応答あり）
4:00　米FOMC議事録（1月27日-28日開催分）
4:10　ブレマンNZ中銀総裁、財政支出特別委員会出席

特別国会召集、首相指名選挙
国際エネルギー機関（IEA）閣僚理事会（19日まで）

中国市場は春節（旧正月）のため休場（～23日）
香港市場は春節（旧正月）のため休場（～19日）

※予定は変更されることがあります。