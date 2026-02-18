16:15 訪日外客数（1月）

17:30 ビルロワドガロー仏中銀総裁、財政委員会出席

18:00 チポローネECB理事、会議出席



19日

2:00 シュナーベルECB理事、イベント講演

3:00 米20年債入札（160億ドル）

ボウマンFRB副議長、銀行監督規制について講演（質疑応答あり）

4:00 米FOMC議事録（1月27日-28日開催分）

4:10 ブレマンNZ中銀総裁、財政支出特別委員会出席



特別国会召集、首相指名選挙

国際エネルギー機関（IEA）閣僚理事会（19日まで）



中国市場は春節（旧正月）のため休場（～23日）

香港市場は春節（旧正月）のため休場（～19日）



