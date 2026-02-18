テクニカルポイント　豪ドル/ドル、上昇トレンド継続も、スピードは一段階抑えられる

0.7186　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
0.7133　エンベロープ1%上限（10日間）
0.7070　現値
0.7063　10日移動平均
0.7022　一目均衡表・転換線
0.7003　21日移動平均
0.6992　エンベロープ1%下限（10日間）
0.6907　一目均衡表・基準線
0.6821　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
0.6698　一目均衡表・雲（上限）
0.6677　100日移動平均
0.6600　200日移動平均
0.6594　一目均衡表・雲（下限）

　豪ドル/ドルは、１月後半以降、上昇トレンドが継続している。ただ、１月末にかけての急速な上昇に対して、２月に入ってからは上下動を伴うやや緩やかな上昇に変化している。サポート水準は１０日線から２１日線へと一段階下方にシフトしている。ＲＳＩ（１４日）は６２．７と、１月末までの７０超からは水準が落ち着いた。引き続き買いバイアスが優勢だが、ＲＳＩとスポットレートとの乖離現象（ダイバージェンス）には注意しておきたい。