テクニカルポイント　豪ドル/ドル、上昇トレンド継続も、スピードは一段階抑えられる

0.7186 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.7133 エンベロープ1%上限（10日間）

0.7070 現値

0.7063 10日移動平均

0.7022 一目均衡表・転換線

0.7003 21日移動平均

0.6992 エンベロープ1%下限（10日間）

0.6907 一目均衡表・基準線

0.6821 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.6698 一目均衡表・雲（上限）

0.6677 100日移動平均

0.6600 200日移動平均

0.6594 一目均衡表・雲（下限）



豪ドル/ドルは、１月後半以降、上昇トレンドが継続している。ただ、１月末にかけての急速な上昇に対して、２月に入ってからは上下動を伴うやや緩やかな上昇に変化している。サポート水準は１０日線から２１日線へと一段階下方にシフトしている。ＲＳＩ（１４日）は６２．７と、１月末までの７０超からは水準が落ち着いた。引き続き買いバイアスが優勢だが、ＲＳＩとスポットレートとの乖離現象（ダイバージェンス）には注意しておきたい。

