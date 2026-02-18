「体力があり余って寝ない」子どもの”体力消費アイテム”自作 100均グッズで「リズム感、集中力アップ」も期待
子どもの体力消費に役立つ室内遊びのアイデアを紹介する動画がInstagramで話題となっています。投稿したのは、あり（@ari_mama.kosodate）さん。「ずっと欲しいと思ってたコレ ついにゲットしたよ」というメッセージとともに投稿された動画は133.8万回再生、5100以上のいいねを記録し、「うちの子めっちゃ好きそう」「ありさんのアイデア、いつもどこから湧いて来るのか、尊敬でしかないです」などのコメントが寄せられました。この遊びについて、ありさんに話を聞きました。
【写真】恐る恐る買ってみたら...「これ使って学校行きたい」ありさんが紹介する子育てアイテム
――「自動なわとびマシーン」に100均の「ふわふわ棒」を取り付けるというユニークなアイデアですが、これはご自身のオリジナルでしょうか？
「子どもの運動教室でされていたのを見て家でもやってみたいと思いました」
――どのような意図で製作されたのか教えてください。
「外遊びが出来ない時に、一日中家にいると体力があり余ってなかなか寝ないので、家にいながら体力消費できる遊びがしたいと思って作りました」
――この遊びには「体力を消費させる」以外に、お子さんの発達についても何か効果が期待できるのでしょうか？
「リズム感がつき、タイミングを考えることで集中力UP。体幹、バランス感覚が育つ。遊びながら有酸素運動ができ体力UP、転びにくい体作りにも役立つなどが考えられます」
――「コテっとお昼寝大成功」という言葉に、多くの親御さんが惹かれていると思います。実際、このマシンで遊んだ日は、普段の寝かしつけと比べてどのくらいスムーズに寝入ってくれるのでしょうか？
「外遊びしないとお昼寝するまでに1時間ぐらいかかったり、昼寝しない日もありますが、こういった遊びで疲れると5分でコテっと寝ます」
