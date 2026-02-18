吉木りさ、バレンタインに夫・和田正人に“告白”も…「食い気味に断られました」 フォロワーほっこり「なにそのコントwww」「素敵なご夫婦ですね」
タレントの吉木りさ（38）が14日、自身のインスタグラムを更新。夫で俳優の和田正人（46）とのバレンタインのほほ笑ましいエピソードを明かした。
【写真】「パパ…ずっと前から好きでした」メッセージカードの添えられた“バレンタイン”のクッキー
吉木は「『パパ…ずっと前から好きでした…付き合ってくだ『ごめんなさい!!!』って食い気味に断られました クッキー返してください」とつづり、きれいにラッピングされたクッキーの写真を投稿。添えられたメッセージカードには「パパへ…ずっと前から好きでした…付き合ってください りさ」と手書きで記されていた。
この投稿にファンからは「なにそのコントwww」「楽しそう 素敵なご夫婦ですね」「素敵な信頼し合えるご夫婦ですね ハッピーバレンタイン」「めちゃめちゃ楽しそうな家族で最高です」「超〜、ウケました」「走るのも、リアクションも速いのね」など温かいコメントが寄せられている。
