「練習試合、広島−ロッテ」（１８日、コザしんきんスタジアム）

大型スイッチヒッターの広島のドラフト１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝が「１番・右翼」でスタメン起用され、対外試合初本塁打となる特大弾を放った。

八回に右腕・冨士から左打席で捉えた。高々と舞い上がった打球は右翼後方の防球ネットに突き刺さる推定１２５メートル弾。スタンドがどよめく中でダイヤモンドを一周し、ベンチに戻ると、満面の笑みを浮かべる新井監督に出迎えられた。これが今年チーム対外試合初本塁打にもなった。

１５日に行われた今年初対外試合の練習試合・巨人戦（那覇）でも右打席から決勝の勝ち越し適時打を含む２安打。１７日の練習試合・楽天戦では３安打１打点でアピールが止まらない。この日もマルチ安打で対外試合デビューから３戦連続複数安打となった。

平川は身長１８７センチ、９３キロの大型スイッチヒッター。大学２年秋に、左打ちから両打ちに挑戦し、大学リーグ戦では通算打率・３１４、９本塁打５０打点。ベストナイン３度、本塁打王１度、打点王＆盗塁王２度を獲得し、昨秋ドラフト会議で広島から１位指名を受けた。

新井監督も「対応力、適応力というものは素晴らしいと思います」と能力を絶賛している。