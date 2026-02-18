W杯の悔しさはW杯で晴らす。09年早生まれの大器、DF元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島)は今年、リーダーとしてU-17日本代表を引っ張り「もっと上へ」
「ワールドカップの悔しさを、もう1回ワールドカップで晴らせるようにしたい」。高校2年生ながらすでに鹿島トップチームとプロ契約している逸材DF元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島)が、世界でリベンジすることを誓った。
昨年のU-17ワールドカップで活躍した元砂は192cm、82kgの大型DF。2009年の早生まれの元砂は今回、「HiFA 平和祈念 2025 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー」(20日〜23日)を戦うU-17日本代表に選出され、チームを引っ張るという思いと成長欲を持って活動に参加している。
「呼ばれているってことは今年も(U-17ワールドカップに出場する)チャンスがあると思うんで、まずはアジアカップとワールドカップのメンバーに選ばれるのが目標で、あとは1個上でやっていたので、そこでリーダーシップを持って、去年よりもワールドカップでいい成績残せるように自分がチーム引っ張っていきたいなって思います」
そして、「これまでは(所属チームだけでなく、)代表で成長した部分も多かったので、それは1個下でも上でも変わらないと思うんで、成長して帰れるように、どの代表でも頑張りたいと思います」と力を込めた。
元砂は昨年、追加招集のU17アジアカップは1試合の出場に留まり、準々決勝敗退に終わった。だが、そこからの半年間で立ち位置を変え、U-17ワールドカップはモロッコ戦、ポルトガル戦、南アフリカ戦、北朝鮮戦で先発フル出場。モロッコ、南アフリカを完封し、優勝国のポルトガル戦勝利ももたらしている。
その元砂は同大会を終え、「これまで代表とかでやってきたことを出せば自分でも通用するなってまず思ったし、その分、もっと上に行きたかったなって思いました」と振り返る。チームは元砂が体調不良で欠場した準々決勝(対オーストリア/●0-1)で敗退。だからこそ、「ワールドカップの悔しさをもう1回ワールドカップで晴らせるようにしたい」と強い思いを抱いている。
U-17ワールドカップは対戦相手の気迫が凄まじく、特にゴール前では非常に激しい攻防に。相手より厳しいジャッジを受けることがあることも感じたという。「そういうのも跳ね返していきたい。決めるところで決めるとか、もっと守るところで守るとか、ゴール前でもっとここで絶対点取る、絶対やらせないという気持ちを持たないといけない」。まずは5月のU17アジアカップで世界切符獲得と優勝に挑戦。世界で戦うことの難しさや世界8強を超えるために必要なことをチームに伝え、前回大会の悔しさを晴らす意気込みだ。
元砂は昨年のU-17ワールドカップ後に、鹿島ユースのプレミアリーグファイナル優勝(鹿島ユースは3冠達成)を経験。J1で優勝したトップチームとのプロ契約も結んだ。昨年同様、今年も鹿島トップチームで日常を過ごして成長中。「やっぱりアントラーズにずっといて、勝つのが当たり前というか、絶対負けないっていうそのメンタリティーとか、トップでトップの強度とかを実感して、そこに付いて行くのが今精一杯なんですけど、それを普通にできるように、トップの強度に合わせられるようにしていきたいです」。という。
今回の「HiFA 平和祈念 2025 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー」ではU-17タジキスタン代表、広島県高校選抜、そして広島ユースと対戦。「(相手FWを)潰すところだったり、声出すところとか。自分が抜かれたりしたらチームに影響あると思うので、自分がしっかりリーダーシップというか、もうプレーで見せることをやりたいと思います」。対戦相手を圧倒するようなパフォーマンスで優勝に貢献し、U17アジアカップへ弾みをつける。
(取材・文 吉田太郎)
