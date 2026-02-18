U-16日本代表が新体制初勝利!! 大分U-15DF林天音が強烈ミドル弾、鹿島JrユースFW礒部怜夢は2戦連発でオランダ撃破

U-16日本代表が新体制初勝利!! 大分U-15DF林天音が強烈ミドル弾、鹿島JrユースFW礒部怜夢は2戦連発でオランダ撃破