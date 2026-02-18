ファイティングイーグルス名古屋が針間大知と月岡熙を獲得…ドラフト指名外からプロの舞台へ

ファイティングイーグルス名古屋は2月18日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」において明治大学の針間大知、日本体育大学の月岡熙が加入することを発表した。針間はプロ契約での特別指定選手となる。

針間は184センチ87キロのシューティングガード。福岡大学附属大濠から明治大に進学し、「第77回全日本大学バスケットボール選手権大会（インカレ）」の日本経済大学戦で20得点5リバウンドの活躍を見せた。

月岡は174センチ70キロのポイントガード。昌平高校出身で、4年次のインカレでは1回戦で22得点3リバウンド6アシスト3スティール、2回戦で2得点2リバウンド4アシスト1スティールを記録した。

両選手は「B.LEAGUE DRAFT 2026」へエントリーしたものの、B.PREMIERのクラブから指名を受けなかった。ルーキーイヤーを迎えるにあたり、公式HPで次のようにコメントした。

「このたび、FE名古屋に加入することになりました、針間大知です。小さい頃からの憧れであったプロバスケットボール選手としてのキャリアを、FE名古屋という素晴らしいチームでスタートできることを大変嬉しく思います。自分の持ち味であるフィジカルを活かし、攻守両面でチームにエナジーを与え、勝利に貢献できるよう全力で頑張ります。FE名古屋ファンの皆さま、これからよろしくお願いいたします」（針間）

「このたびFE名古屋に加入させていただきました、月岡熙です。このような機会を与えてくださった関係者の方々に感謝申し上げます。ルーキーらしく一日でも早くチームの勝利に貢献できるよう、覚悟を持って全力で取り組んでいきます。応援よろしくお願いいたします！」（月岡）

なお、FE名古屋はB1第23節を終え、15勝24敗で西地区10位。7日、8日はホームの名古屋市枇杷島スポーツセンターで三遠ネオフェニックスと対戦する。