１８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５３円４６銭前後と前日午後５時時点に比べ３０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８１円７８銭前後と同６０銭強のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１５３円１０銭前後で推移していたが、午前１１時２０分過ぎには１５３円７０銭前後まで上昇。その後は午後にかけ１５３円５０銭前後でのもみ合いとなった。日経平均株価が反発するなか、リスク選好のドル買い・円売りが優勢となった。ただ、中国や香港、台湾などアジア圏では休みとなる市場も多く、様子見姿勢も強まった。きょうは特別国会が開かれ、第２次高市早苗内閣が発足するが、市場の反応は限定的だった。今晩は１月開催分の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事録が公表される予定であり、その内容も注目されている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１８４５ドル前後と同０．００１０ドル強のユーロ高・ドル安で推移している。









出所：MINKABU PRESS