磐田、山口慶氏のフットボール本部着任を発表「大変光栄に思っております」
ジュビロ磐田は18日、栃木SCの育成部長を務める山口慶氏のフットボール本部スタッフ着任を発表した。
現役時代に名古屋、千葉でプレーした山口氏は、現役引退後の19年に栃木SCのスカウト担当に就任。その後、強化部長などと務め、今年から育成部長兼クラブ環境整備担当を務めていた。
山口氏はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。
「このたび、ジュビロ磐田のフットボール本部に着任いたしました、山口慶です。輝かしい歴史と伝統を持つジュビロ磐田に加わる機会をいただき、大変光栄に思っております。迎えてくださったクラブ関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。クラブの理念を念頭に置き、目標達成に向けて責任と覚悟を持って取り組んでまいります。現場が最高のパフォーマンスを発揮できるよう、必要なことを一つひとつ積み重ねていきます。よろしくお願いいたします。」
