時短で簡単、ヘルシーなのにちゃんと栄養バランスのとれた「ダイエットレシピ」を発信しているのは管理栄養士のゆりなさん。
自身もあらゆるダイエットに失敗、リバウンドを繰り返してきたそうですが、管理栄養士としての知識や経験をもとに「ちゃんと食べる」ようにしただけでダイエットが大成功したんだそう。
この経験を活かし、食事を整えることの大切さを伝える発信を続けているゆりなさんが提案する、加熱はレンチンだけのダイエットレシピをご紹介します。
■ささみのピリ辛サラダ
高たんぱくで低脂質！理想的な副菜
1食当たりエネルギー 72kcal
たんぱく質 8.5g｜脂質 0.9g｜炭水化物 1.6g｜食物繊維 2.1g｜塩分 1.2g
レンチン時間
6分
■使用器具
▶耐熱容器 中
15.6cm×15.6cm×5.5cm（容量800ml）
▶耐熱ボウル 大
直径約21.3cm×高さ9cm（容量1500ml）
材料（6食分）
鶏ささみ……200g
酒……大さじ1
もやし……1袋
えのき（ほぐす）……1袋
A
・しょうゆ……大さじ2
・酢……大さじ1
・みりん……大さじ1
・ラー油……小さじ1/2
・豆板醬……小さじ1
・にんにくチューブ……2〜3cm
刻み青ねぎ（お好み）……少々
作り方
1 耐熱容器にささみを入れ、フォークで数か所穴を開ける。酒をふり、ふんわりラップをして電子レンジ（600W）で3分加熱する。ラップをしたまま3分おき、余熱で中まで火を通す。汁けを切って食べやすい大きさにほぐす。
2 耐熱ボウルにもやしとえのきを入れて、ふんわりラップをして電子レンジで3分加熱し、汁けを切る。1を加え、混ぜ合わせたAを回しかけてよく混ぜる。
3 器に盛り、お好みで刻み青ねぎを散らす。
■レシピを参考にするときは
・大さじ1は15ml、小さじ1は5ml。
・電子レンジ600Wのレシピで500W加熱にしたい場合は、加熱時間を1.2倍の目安に計算してください。
・にんにくチューブは作りやすいよう「cm」表記にしています。2〜3cm＝小さじ1/2、4〜5cm＝小さじ1が目安です。
著＝ゆりな／『管理栄養士だからたどりついた ラク食べダイエット 一生やせる体を作るおいしい食べ方』