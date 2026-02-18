18日の日経平均株価は前日比577.35円（1.02％）高の5万7143.84円と5日ぶり反発し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1185、値下がりは350、変わらずは57と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を124.34円押し上げ。次いでＴＤＫ <6762>が76.96円、アドテスト <6857>が44.12円、フジクラ <5803>が30.75円、イビデン <4062>が26.01円と続いた。



マイナス寄与度は98.67円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ファナック <6954>が23.9円、住友ファーマ <4506>が8.57円、安川電 <6506>が5.35円、ＨＯＹＡ <7741>が5.1円と並んだ。



業種別では33業種中30業種が上昇し、下落は情報・通信業、精密機器、水産・農林業の3業種にとどまった。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、保険業、医薬品、その他金融業、ガラス・土石、銀行業と続いた。



株探ニュース

