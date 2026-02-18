　18日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　160634　　　-4.0　　　 54980
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 19822　　　-8.6　　　　4422
３. <1321> 野村日経平均　　 16769　　　11.5　　　 59390
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 13180　　　-6.5　　　 65430
５. <1540> 純金信託　　　　 13164　　 -32.4　　　 23175
６. <1542> 純銀信託　　　　　9085　　　-1.2　　　 34140
７. <1579> 日経ブル２　　　　8112　　　-0.2　　　 592.3
８. <1360> 日経ベア２　　　　7672　　　-0.9　　　 108.8
９. <1306> 野村東証指数　　　3905　　 -30.3　　　　3997
10. <1615> 野村東証銀行　　　3583　　 -14.3　　　 639.5
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　3577　　　49.2　　　 884.5
12. <2644> ＧＸ半導日株　　　2482　　 -17.7　　　　3302
13. <2036> 金先物Ｗブル　　　2302　　　 3.8　　　213700
14. <1320> ｉＦ日経年１　　　1820　　　 8.2　　　 59130
15. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1780　　 -24.1　　　 69560
16. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1737　　　 9.5　　　　 179
17. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1723　　　27.5　　　 390.7
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1682　　 -31.8　　　 84350
19. <1489> 日経高配５０　　　1509　　 -16.8　　　　3285
20. <314A> ｉＳゴールド　　　1418　　 -24.7　　　 358.5
21. <1329> ｉＳ日経　　　　　1381　　 -51.4　　　　5911
22. <1328> 野村金連動　　　　1133　　 -49.0　　　 17960
23. <1330> 上場日経平均　　　1083　　 -45.6　　　 59430
24. <2516> 東証グロース　　　 970　　 252.7　　　 599.0
25. <200A> 野村日半導　　　　 948　　　48.1　　　　3212
26. <1655> ｉＳ米国株　　　　 870　　 -38.8　　　 757.1
27. <1541> 純プラ信託　　　　 833　　 -32.7　　　　9450
28. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 832　　 -45.5　　　2153.0
29. <1346> ＭＸ２２５　　　　 794　　 -14.9　　　 59100
30. <1358> 上場日経２倍　　　 787　　 -25.0　　　104600
31. <1651> ｉＦ高配４０　　　 771　　　57.7　　　　3048
32. <1348> ＭＸトピクス　　　 724　　　-4.0　　　　3957
33. <1356> ＴＰＸベア２　　　 697　　　10.1　　　 135.2
34. <2251> 野村国債Ｄイ　　　 694　　 -45.4　　　 845.0
35. <1398> ＳＭＤリート　　　 653　　 -72.8　　　2070.0
36. <2559> ＭＸ全世界株　　　 590　　　-1.8　　　 26445
37. <2555> 東証リート　　　　 536　　4366.7　　　2069.0
38. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 517　　 -21.4　　　　1103
39. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 502　　 -31.3　　　 562.0
40. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 486　　 -22.5　　　 68380
41. <1308> 上場東証指数　　　 481　　 -41.3　　　　3951
42. <2565> ＧＸロジ日Ｒ　　　 476　　3866.7　　　　 972
43. <2244> ＧＸＵテック　　　 439　　 -17.6　　　　2863
44. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 422　　 -69.3　　　　2028
45. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 410　　 -52.3　　　 55650
46. <2243> ＧＸ半導体　　　　 403　　 -21.6　　　　2966
47. <2564> ＧＸ高配日株　　　 360　　　 0.6　　　　3670
48. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 352　　　57.8　　　 10590
49. <1571> 日経インバ　　　　 341　　 -29.7　　　　 364
50. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 326　　 -54.1　　　　1178
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース