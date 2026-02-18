ETF売買代金ランキング＝18日大引け
18日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 160634 -4.0 54980
２. <1357> 日経Ｄインバ 19822 -8.6 4422
３. <1321> 野村日経平均 16769 11.5 59390
４. <1458> 楽天Ｗブル 13180 -6.5 65430
５. <1540> 純金信託 13164 -32.4 23175
６. <1542> 純銀信託 9085 -1.2 34140
７. <1579> 日経ブル２ 8112 -0.2 592.3
８. <1360> 日経ベア２ 7672 -0.9 108.8
９. <1306> 野村東証指数 3905 -30.3 3997
10. <1615> 野村東証銀行 3583 -14.3 639.5
11. <1568> ＴＰＸブル 3577 49.2 884.5
12. <2644> ＧＸ半導日株 2482 -17.7 3302
13. <2036> 金先物Ｗブル 2302 3.8 213700
14. <1320> ｉＦ日経年１ 1820 8.2 59130
15. <1326> ＳＰＤＲ 1780 -24.1 69560
16. <1459> 楽天Ｗベア 1737 9.5 179
17. <1475> ｉＳＴＰＸ 1723 27.5 390.7
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1682 -31.8 84350
19. <1489> 日経高配５０ 1509 -16.8 3285
20. <314A> ｉＳゴールド 1418 -24.7 358.5
21. <1329> ｉＳ日経 1381 -51.4 5911
22. <1328> 野村金連動 1133 -49.0 17960
23. <1330> 上場日経平均 1083 -45.6 59430
24. <2516> 東証グロース 970 252.7 599.0
25. <200A> 野村日半導 948 48.1 3212
26. <1655> ｉＳ米国株 870 -38.8 757.1
27. <1541> 純プラ信託 833 -32.7 9450
28. <1343> 野村ＲＥＩＴ 832 -45.5 2153.0
29. <1346> ＭＸ２２５ 794 -14.9 59100
30. <1358> 上場日経２倍 787 -25.0 104600
31. <1651> ｉＦ高配４０ 771 57.7 3048
32. <1348> ＭＸトピクス 724 -4.0 3957
33. <1356> ＴＰＸベア２ 697 10.1 135.2
34. <2251> 野村国債Ｄイ 694 -45.4 845.0
35. <1398> ＳＭＤリート 653 -72.8 2070.0
36. <2559> ＭＸ全世界株 590 -1.8 26445
37. <2555> 東証リート 536 4366.7 2069.0
38. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 517 -21.4 1103
39. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 502 -31.3 562.0
40. <1367> ｉＦＴＰＷブ 486 -22.5 68380
41. <1308> 上場東証指数 481 -41.3 3951
42. <2565> ＧＸロジ日Ｒ 476 3866.7 972
43. <2244> ＧＸＵテック 439 -17.6 2863
44. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 422 -69.3 2028
45. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 410 -52.3 55650
46. <2243> ＧＸ半導体 403 -21.6 2966
47. <2564> ＧＸ高配日株 360 0.6 3670
48. <1673> ＷＴ銀 352 57.8 10590
49. <1571> 日経インバ 341 -29.7 364
50. <2865> ＧＸＮカバコ 326 -54.1 1178
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
