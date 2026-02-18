18日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数324、値下がり銘柄数236と、値上がりが優勢だった。



個別ではアスア<246A>、ダイナミックマッププラットフォーム<336A>、ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ<338A>、デジタルグリッド<350A>、シンバイオ製薬<4582>など7銘柄がストップ高。グリーンエナジー＆カンパニー<1436>、ＭＵＳＣＡＴ ＧＲＯＵＰ<195A>、日本ファルコム<3723>、ｇｏｏｄｄａｙｓホールディングス<4437>、オンコリスバイオファーマ<4588>など21銘柄は昨年来高値を更新。ＩＮＦＯＲＩＣＨ<9338>、グラッドキューブ<9561>、ステラファーマ<4888>、ＱＤレーザ<6613>、パワーエックス<485A>は値上がり率上位に買われた。



一方、イーディーピー<7794>がストップ安。Ｃｏｃｏｌｉｖｅ<137A>、インテグループ<192A>、クラウドワークス<3900>、Ｓｈａｒｉｎｇ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ<4178>、ＢｅｅＸ<4270>など14銘柄は昨年来安値を更新。ワンダープラネット<4199>、窪田製薬ホールディングス<4596>、Ａｉロボティクス<247A>、中村超硬<6166>、ファーストアカウンティング<5588>は値下がり率上位に売られた。



