18日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比9.2％減の3080億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同4.5％減の2365億円だった。



個別ではＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ <349A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＭＳＣＩ日本株 <1479> 、グローバルＸ クリーンテック－日本株式 <2637> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 １７－２０年 <496A> 、ＭＡＸＩＳ高配当日本株アクティブ上場投信 <2085> など10銘柄が新高値。Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 １－３年 <493A> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きでは東証スタンダードＴＯＰ２０ＥＴＦ <1551> が4.00％高、ＳＭＴ ＥＴＦ日本株厳選投資 <257A> が3.38％高、東証グロース２５０ＥＴＦ <2516> が3.19％高、ＮＥＸＴ 東証グロース市場２５０ <2042> が3.03％高と大幅な上昇。



一方、業界改革厳選ＥＴＦテレビ業界 <394A> は5.94％安、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は4.14％安と大幅に下落した。



日経平均株価が577円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1606億3400万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均2010億3700万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が198億2200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が167億6900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が131億8000万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が81億1200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が76億7200万円の売買代金となった。



株探ニュース

