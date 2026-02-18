俳優の小沢仁志さん（６３）が自身のインスタグラムを更新。還暦を過ぎているとは思えない、鍛え上げられた肉体美を披露しました。



【写真を見る】【 小沢仁志 】６３歳の肉体美 鍛え上げられた 上半身ショットを公開 「たまには、上下でw」



小沢さんは「おはようさん！後ひと仕事終えて東京帰ろう！たまには、上下でw」とコメントを添え、仕事先で滞在したホテルの部屋での自撮り写真を投稿しています。



投稿された写真では、小沢さんが上半身裸の姿で、見事な筋肉を披露しています。自撮りをするように左腕を伸ばし、低いアングルから上半身を撮影。室内の窓際で撮影されたこの一枚は、薄いカーテン越しに明るい自然光が差し込み、肌の陰影とともに胸板の形状がくっきりと捉えられていて、引き締まった肉体が際立っています。





また小沢さんは上半身の写真だけでなく、浴槽に伸ばした両足の写真も投稿しました。これまでも「東京帰ろう❗️」という言葉と共に、ロケ先のホテルのバスルームで足元だけを写した画像を投稿してきた小沢さん。今回は「たまには、上下でw」というコメントの通り、その「お決まりの一枚」に加えて迫力ある上半身も披露する形となりました。





この投稿を見た人たちからは「兄貴仕上がってますね！！」「光の当たり具合いが絶妙です」「凄い筋肉 さすが」「ナイスバディ過ぎます」といった反響が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】