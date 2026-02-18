ルクア大阪の新館『LUCUA SOUTH』開業日決定 当初計画より1フロア拡大、国内最大級のキャラクターゾーンなど発表【概要】
JR西日本SC開発は18日、JR大阪駅直結のファッションビル「ルクア大阪」の新館『LUCUA SOUTH』（ルクア サウス）を4月5日に開業すると発表した。段階的な改装・新店導入を行い、2026年秋に第2期、27年に全面開業を予定する。
『LUCUA SOUTH』の核となるのは、国内最大級のキャラクターゾーン「LUCUA キャラクターズワールド」と、多彩なレストランゾーン「LUCUA SOUTH DINING」。従来のルクア大阪（ルクア／ルクア イーレ）では提供しきれなかったキャラクターとグルメを二本柱に、“はじめてルクアを訪れるきっかけ”を提供する。
また当初、サウスゲートビルディングの10〜15階に入居するとしていたが、計画を拡大。現在「大阪エキウエダイニング イチロクグルメ」として運営する16階も、JR西日本ステーションシティから引き継ぎ『LUCUA SOUTH』として運営（統合）する。
開業日発表とともに、ルフィ、ピカチュウ、ロックマンが描かれた開業ビジュアルや、ショップラインナップなどが公開された。
■『LUCUA SOUTH』開業スケジュールについて
第1期 2026年4月5日（日）開業 ※13F〜16Fの継続店舗のみ営業
第2期 2026年秋「LUCUA キャラクターズワールド」に新店29店舗（予定）オープン
※その後、段階的な改装・新店導入を経て、2027年に全面開業を予定。
所在地：大阪市北区梅田3-1-1
営業時間：
物販（10F〜13F）10:00〜20:00
飲食（14F〜16F）11:00〜23:00
※一部、営業時間が異なる店舗あり
フロア構成（10F〜16F）
「LUCUA キャラクターズワールド」（10F〜13F）
第1期では、「大丸梅田店」で人気を博している「ポケモンセンターオーサカ」や「ニンテンドーオオサカ」、「ONE PIECE 麦わらストア」など5店舗が営業を継続し出店。第2期の2026年秋には29店舗もの新たなキャラクターショップが出店予定。その後、段階的な改装を重ね、2027年には、総勢40店舗以上の国内外で高い人気・知名度を誇るコンテンツが一堂に会する、国内最大級のキャラクターゾーンを展開予定。
「LUCUA SOUTH DINING」（14F〜16F）
第1期では、「大丸梅田店」、「イチロクグルメ」において幅広い層に人気を博している28店舗が営業を継続し出店。2027年には、14F、15Fを中心に、ファミリー層をターゲットとした新しい飲食店が出店し、総勢35店舗以上のデイリー使いから『LUCUA SOUTH』開業を記念したプレゼントキャンペーンや、「LUCUA SOUTH DINING」からは、開業記念メニューも登場！詳しくは特設サイトをご覧ください。
