°¤Éô°ìÆó»°¡Ö¤¤¤¤¾õÂÖ¡×¡¡½ÀÆ»GS¥¿¥·¥±¥ó¥È¤Ø°ÕÍß
¡¡½ÀÆ»¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡ÊGS¡Ë¥¿¥·¥±¥ó¥ÈÂç²ñ¡Ê27Æü¡Á3·î1Æü¡ËÂåÉ½¤¬18Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÃË»Ò66¥¥íµé¤Ç¸ÞÎØ2Ï¢ÇÆ¤Î°¤Éô°ìÆó»°¡Ê¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¤Ï¡ÖGSÅìµþÂç²ñ¤«¤é2¥«·î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤«´Ö³Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÂÎ¤â¥¡¼¥×¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤Èº£Ç¯ºÇ½é¤ÎÂç²ñ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î1Ç¯¤ÎÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Ï¡¢10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥Ð¥¯¡¼¡Ë¤À¡£2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ç¤Î3Ï¢ÇÆ¤ò¸«¿ø¤¨¡ÖÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È»î¹ç¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¡×¤ÈÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¼«¿®¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£